Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di giovedì 12 settembre 2024, alle 14:10 e dalle 21:30. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE ANTICIPAZIONI DI ENDLESS LOVE DALl’8 AL 14 SETTEMBRE 2024



Anticipazioni Endless Love puntata del 12 settembre 2024

Puntata delle 14:10

Tarik (Rüzgar Aksoy), sommerso dai debiti, è costretto a rivolgersi a fonti poco affidabili per evitare il fallimento. Si ritrova così davanti ad Ayhan (Kerem Alışık), che sfrutta il legame di parentela per cercare di contattare Kemal.

Galip (Burak Sergen) tenta di proteggere Asu (Melissa Aslı Pamuk), che è stata obbligata da Emir a siglare un patto, ma la donna nutre una profonda sfiducia verso tutti i Kozcuoglu. Asu è anche sotto la pressione di Fehime (Zeyno Eracar), che insiste perché lei e suo figlio si sposino.

Puntata delle 21:30

Ayhan (Kerem Alışık) attende invano l’arrivo di Tarik (Rüzgar Aksoy). Nihan arriva all’ospedale con Deniz febbricitante, accompagnata da Kemal. Quando il dottore che la visita dice che potrebbe essere necessaria una trasfusione da uno dei genitori, il gruppo sanguigno di Nihan non corrisponde.

Kemal, che crede di essere il padre di Deniz, chiede spiegazioni, e il dottore, mentendo, dice che il gruppo della bambina è O RH negativo. Sopraggiunge Emir, che di fronte al favore fatto a Nihan e la bambina, ringrazia Kemal nonostante i dissapori, e lo congeda.

Deluso e sconcertato, Kemal va da Asu e fissa con lei la data del matrimonio. Più tardi, Nihan va su tutte le furie scoprendo che Emir, complice il medico, ha provocato artificialmente la febbre alla bambina per poter far sapere in questo modo a Kemal che non ne era il padre.

Nihan racconta a Deniz una favola dove parla di se’ e dei suoi piani. Nihan incontra Kemal nel cantiere della scuola e scopre che l’uomo ha deciso di far dedicare ad Ozan il dormitorio. Nihan si infuria e lo aggredisce, non sara’ un cartello in onore di Ozan a lavare le colpe che lei gli attribuisce. Ma Kemal, determinato a ricomporre la vera dinamica che ha portato Ozan alla morte, incarica la ex guardia carceraria Omer, suo prigioniero, di procurargli la registrazione della telefonata fatta da Ozan prima del suicidio. Sitki (Barış Akkoyun), a sua volta nel covo, prima implora Kemal di liberarlo dalla prigionia.

Replica Endless Love puntata di oggi su La 5

Le puntate delle soap opera vengono replicate, con qualche giorno di distanza dalla messa in onda in prima tv su Canale 5, su La 5: l’appuntamento è dal lunedì al venerdì dalle 19:05 alle 21:10, al ritmo di due episodi della serie al giorno.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.