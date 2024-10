Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di sabato 12 ottobre 2024, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata del 12 ottobre 2024: Kemal e la paternità

Una trappola per Nihan

Emir ha fatto hackerare il cellulare di Kemal e, con l’assistenza di Asu (Melisa Aslı Pamuk), è riuscito a dirottare le chiamate in arrivo sul telefono di Kemal verso il suo. Da qui, l’hacker riesce a rispondere alle domande di Nihan usando delle parole preregistrate di Kemal. Nihan è convinta di avere un appuntamento con Kemal, ma non è così.

Il perfido avvertimento di Emir a Nihan

Emir si reca su una scogliera a strapiombo sul mare insieme a Deniz, ma effettua uno scambio_ darà Deniz a Tufan e lui fingerà di avere in braccio Deniz quando invece si tratta di una bambola. Di fronte a Nihan, finge di gettare giù dalla scogliera la carrozzina con dentro la piccola, per poi rivelarle che si è trattato solo di un avvertimento e che lui vorrebbe poter amare Deniz come sua figlia. La obbliga poi a giurare che non dirà niente a Kemal altrimenti farà una brutta fine.

Leyla scopre la verità su Ayhan

Leyla (Zerrin Tekindor) fa fare delle ricerche su Ayhan (Kerem Alışık) e scopre che ha scontato una pena di sei anni per essere stato sorpreso a rubare nella cassaforte di suo padre. La donna incontra l’avvocato Eyup, un vecchio amico del padre, per avere notizie sul passato di Ayhan, ma quello che scopre la lascia sconcertata: il padre, infatti, nel 1982 aveva fatto condannare Ayhan a sei anni di prigione, nonostante fosse innocente.

Il falso documento

Leyla invia la foto del documento di Deniz a Kemal. Sul documento però, l’informazione relativa al gruppo sanguigno è stata modificata da Tufan (Ali Burak Ceylan), su ordine di Emir. Leyla dice quindi a Kemal che deve rassegnarsi al fatto che Deniz non sia sua figlia, e di accettare la realtà. Kemal ovviamente si oppone e continua a indagare.

Kemal è convinto che Deniz sia sua figlia

Kemal va nell’hotel dove si trova Zeynep e le paga il conto. Zeynep, successivamente, raggiunge Kemal e gli porta la fotografia di Deniz che loro madre tiene sotto al letto. Kemal si convince in questo modo che Deniz sia veramente sua figlia.

La prova del Dna

Nel frattempo, Nihan e Kemal si incontrano presso un maneggio, dove c’è il cavallo che Kemal vuole regalare a Deniz, perché la ritiene sua figlia, anche se non ha ancora la certezza. Proprio per questo motivo, manda Leyla a casa di Emir per raccogliere qualche campione di Deniz, saliva o capelli, per poter effettuare la prova del Dna e dimostrare così una volta per tutte che Deniz è sua figlia.

