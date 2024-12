Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di giovedì 12 dicembre 2024, alle 14:10 e alle 21:40. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time e, da novembre dello stesso anno, in prima serata. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DI ENDLESS LOVE DELLA SETTIMANA DAL 9 AL 14 DICEMBRE 2024

Anticipazioni Endless Love puntata del 12 dicembre 2024: il tentato omicidio di Leyla

Puntata delle 14:10

Hakan (Erhan Alpay) sta per sparare ad Emir, ma un uomo di fiducia di Emir, Mehmet (Oral Özer), gli spara alla mano e il colpo va a vuoto. Sul luogo dell’incendio Nihan viene informata del tentato omicidio di Leyla (Zerrin Tekindor), che è stata portata in ospedale e versa in gravissime condizioni. Qualcuno le ha sparato e Ayhan (Kerem Alışık), sopraffatto dal dolore, vorrebbe farsi giustizia da solo. Per evitare che questo accada, Kemal, con l’aiuto di Zehir (Uğur Aslan), decide di scoprire chi avesse dei motivi per eliminare Leyla.

Puntata del 21:40

Nihan e Kemal nutrono il sospetto che i Kozcuoglu siano coinvolti nel mistero che circonda Leyla e continuano a esplorare le ragioni che li hanno indotti a cercare di farla tacere. Vanno a parlare con Mujgan (Ayşen İnci) e scoprono che trent’anni prima la Kozcuoglu Holding ha attraversato una brutta crisi, dalla quale si è salvata solo grazie alla vendita di una tenuta.

I due si recano sul posto e notano che il terreno è brullo e arido, esattamente come il campo al villaggio; perciò chiedono a Niyazi di analizzarne un campione, nella speranza che possa dare loro qualche risposta. Nel frattempo, Asu (Melisa Aslı Pamuk) convince il consiglio di amministrazione a mandare il padre in Cile al posto suo, come Responsabile di progetto. In questo modo, Galip (Burak Sergen) resterà per un po’ lontano dai riflettori, al contrario di Emir, che è ancora in custodia cautelare.

Nemmeno Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) riesce a farlo confessare di aver tentato di uccidere Kemal, ma la ragazza lo conosce meglio di chiunque altro ed è convinta della sua colpevolezza. Mercan (Gizem Karaca) è in cerca di prove per incastrare chi ha appiccato l’incendio, mentre tiene Emir in custodia.

Nel frattempo, Kemal e Nihan si godono il tempo con la piccola Deniz (Arven Beren), sognando il loro futuro insieme. Adem (Barış Kışlak) rintraccia un sospettato legato al tentato omicidio di Leyla. Le condizioni di Leyla sono stabili, ma i suoi cari vivono nell’ansia, temendo per la sua guarigione.

Sallabas trova un uomo che potrebbe rivelare il motivo per cui Leyla è stata attaccata. Zeynep dà un ultimatum a Emir. Kemal e Nihan scoprono le indagini di Leyla. Mujgan fornisce informazioni vitali a Kemal. Galip deve partire per l’estero, ma la strada per l’aeroporto è bloccata.

Endless Love, replica

È possibile vedere le puntate della soap opera in replica su La 5, che la manda in onda tutti i giorni alle 19:05.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.