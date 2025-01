Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di sabato 11 gennaio 2025, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time e, da novembre dello stesso anno, in prima serata. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DI ENDLESS LOVE DAL 7 ALL’11 GENNAIO 2025

Anticipazioni Endless Love puntata dell’11 gennaio 2025: aggressioni e preparativi

-La puntata finisce alle 16:30-

Asu costretta ad affrontare Leyla

Emir obbliga Asu (Melisa Aslı Pamuk) ad attuare un piano per uccidere Leyla (Zerrin Tekindor). L’intenzione di Asu, però, è di uccidere Nihan; infatti, si introduce nella sua stanza nel cuore della notte, ma viene fermata dalla stessa Leyla che la ferisce con un colpo di pistola. Dopo l’accaduto, Asu viene ricoverata in un ospedale psichiatrico e Leyla viene arrestata in attesa di processo.

Kemal denuncia i crimini di Emir

Nel mentre Kemal si reca dal procuratore per denunciare i crimini commessi da Emir sotto il nome della Kozcuoglu Holding. Emir sa che Kemal vuole distruggere lui e la holding e decide di dimettersi dai quadri dirigenziali dell’azienda di famiglia per evitare un eventuale arresto, ma non basta, e viene disposto un ordine di custodia cautelare nei suoi confronti.

Il consiglio di Leyla dal carcere

Intanto dal carcere Leyla scrive una lettera indirizzata a Kemal e Nihan nella quale esprime il desiderio che i due si sposino il prima possibile, senza rimandare le nozze, malgrado la sua assenza. Così Kemal e Nihan organizzano il matrimonio.

Endless Love, replica

È possibile vedere le puntate della soap opera in replica su La 5, che la manda in onda tutti i giorni alle 19:05.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.