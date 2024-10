Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love puntata del 10 ottobre 2024 (anche in prima serata): Asu chiede a Emir di allearsi con lei contro Kemal

Anticipazioni Endless Love per la puntata di giovedì 10 ottobre 2024, alle 14:10 e alle 21:30. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata del 10 ottobre 2024: per Zeynep si mette male

Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) e Hakan (Erhan Alpay) sono a casa di lei per annunciare il loro matrimonio, ma Kemal è contrario poiché ritiene che i due stiano fingendo. Durante la serata Fehime (Zeyno Eracar) rivela che Zeynep ha una relazione segreta con Emir e Huseyin (Orhan Güner) decide di cacciarla di casa intimandole di non farsi più vedere.

Durante un confronto con Emir, Asu (Melisa Aslı Pamuk) gli offre di allearsi con lei contro Kemal, ma in quel momento giunge una telefonata di Nihan che avverte il marito di aver notato un movimento della mano di Mujgan (Ayşen İnci), la madre di Emir.

Puntata delle 21:30

Emir è convinto che la presenza di Deniz stia aiutando la madre a uscire dal coma, ma il rapporto simbiotico tra l’uomo e la bambina infastidisce Nihan. Intanto, Leyla (Zerrin Tekindor) mantiene le distanze con Ayhan (Kerem Alışık) dopo aver scoperto che l’uomo le ha nascosto molte cose riguardo il suo passato.

Nel frattempo, Zehir (Uğur Aslan) scopre che uno degli uomini che ha ricevuto denaro da Emir si chiama Raci Esindere ed è il proprietario di una clinica privata. Quando Kemal riceve la foto dell’uomo, lo riconosce subito. Vildan (Neşe Baykent) corre in clinica perché vuole far visitare Deniz, visto che ha la febbre, e avverte immediatamente Nihan, che accusa Emir di aver somministrato nuovamente un medicinale alla piccola per causarle i sintomi, ma l’uomo si dichiara innocente.

Una volta arrivati in clinica, Nihan ed Emir scoprono che la causa del problema è semplicemente che la neonata sta mettendo i dentini. In quella circostanza, Emir mette Nihan di fronte a un bivio: preferisce che l’uomo odi la piccola e si comporti come un patrigno crudele oppure che la ami e le faccia da padre?

Nel frattempo, Leyla continua a interrogarsi sulla vera identità di Ayhan e sul legame dell’uomo con suo padre. Banu (Çağla Demir) informa Emir che Zeynep è stata cacciata di casa poiché la sua famiglia ha scoperto della loro relazione clandestina.

Hakan si offre di aiutarla, ma la ragazza rifiuta il suo aiuto. Kemal continua le sue indagini relative al gruppo sanguigno di Deniz e alle donazioni fatte da Emir. Ayhan va su tutte le furie perché riceve una multa piuttosto salata. Nihan è a casa di Leyla con Vildan e all’improvviso arriva anche Kemal, ma devono stare molto attenti perché Emir è piuttosto sospettoso e non vogliono rischiare di farsi vedere di nuovo insieme.

Kemal continua a pensare che Deniz possa essere sua figlia, ma Emir ha fatto in modo di occultare ogni prova a conferma del suo dubbio. Zeynep è disperata, Emir le offre una casa in cui andare a vivere, ma lei la rifiuta perché capisce che altrimenti perderebbe la sua dignità, accettando per sempre il ruolo dell’amante.

Tarik (Rüzgar Aksoy) riesce finalmente a trovarla, ma è troppo deluso dal comportamento della sorella. Emir vorrebbe che Nihan partisse per Los Angeles insieme a sua madre, ma lei si rifiuta categoricamente. Leyla chiede aiuto a Nevzat per capire che legame ci fosse tra Ayhan e suo padre. Intanto Emir sta mettendo in atto un nuovo piano per colpire Kemal.

Replica Endless Love puntata di oggi su La 5

Le puntate delle soap opera vengono replicate, con qualche giorno di distanza dalla messa in onda in prima tv su Canale 5, su La 5: l’appuntamento è dal lunedì al venerdì dalle 19:05 alle 21:10, al ritmo di due episodi della serie al giorno.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.