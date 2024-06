Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di lunedì 30 giugno 2024, alle 14:10. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love del 1° luglio 2024: le intromissioni di Zeynep

Grazie ad una tempestiva telefonata di Efsane, Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) si fa trovare già con la pistola di Kemal in mano, avvalorando la teoria che le sue visite ad Emir siano mirate a recuperare l’arma di suo fratello. Quando la consegna a Kemal, questi non sembra affatto contento dell’imprudenza della sorella: l’ha perdonata per la decisione di Ozan (Barış Alpaykut) di non costituirsi, ma non vuole assolutamente che si intrometta nella guerra tra lui ed Emir.

Onder prepara un progetto per la figlia

Onder (Kürşat Alnıaçık) è angosciato per Nihan, non vuole vederla soffrire e pensa di proporre all’assemblea aziendale di realizzare un vecchio progetto per la costruzione di una scuola di belle arti nell’area della centrale termoelettrica. Così sua figlia avrà uno scopo nella vita e potrà riavvicinarsi a Kemal.

Replica Endless Love puntata di oggi su La 5

Le puntate delle soap opera vengono replicate, con qualche giorno di distanza dalla messa in onda in prima tv su Canale 5, su La 5: l’appuntamento è dal lunedì al venerdì dalle 19:05 alle 21:10, al ritmo di due episodi della serie al giorno.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.