Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di giovedì 1° agosto 2024, alle 14:10. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE ANTICIPAZIONI DI ENDLESS LOVE DAL 29 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2024



Anticipazioni Endless Love puntata del 1° agosto 2024: il piano diabolico di Emir contro Asu

L’incontro tra Zeynep e Asu (con Emir)

Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) chiede ad Asu (Melissa Aslı Pamuk) di incontrarsi per parlare. All’appuntamento si presenta anche Emir, che porta via Asu. Zehir (Uğur Aslan), al quale Kemal aveva chiesto di osservare la donna a distanza, la segue permettendo a Kemal di raggiungere il luogo in cui Asu è stata condotta da Emir. Nel frattempo, i due fratelli hanno un confronto spietato.

Emir uccide Asu?

Emir è pronto ad uccidere Asu, ma la donna lo pone di fronte al suo destino: se anche le togliesse la vita, non riuscirebbe a scampare alla giustizia. Le prove che lo incriminano sarebbero infatti consegnate immediatamente alla polizia. L’intervento di Kemal e Nihan sventa una possibile tragedia.

Replica Endless Love puntata di oggi su La 5

Le puntate delle soap opera vengono replicate, con qualche giorno di distanza dalla messa in onda in prima tv su Canale 5, su La 5: l’appuntamento è dal lunedì al venerdì dalle 19:05 alle 21:10, al ritmo di due episodi della serie al giorno.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.