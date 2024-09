Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di domenica 15 settembre 2024, alle 14:10. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata del 15 settembre 2024: quanti sospetti

I sospetti tra Zeynep ed Emir

Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) incontra Emir e, in una serata di passione, gli rivela che Kemal nutre sospetti sul suo coinvolgimento nell’omicidio di Ozan (Barış Alpaykut). Emir, a sua volta, dubita di Zeynep e sospetta che lei non gli stia raccontando tutta la verità riguardo al giorno in cui ha visitato Ozan in ospedale.

La verità su Ozan sembra lontana

Contemporaneamente, Nihan organizza una serata fuori con Eda (Ece Yaşar). Durante l’evento, assistono a un concerto dei Pera, una band rock che Kemal e Nihan avevano scoperto sette anni prima, quando non erano ancora celebri. Dopo aver verificato che Nihan stesse bene, Kemal lascia l’ospedale prima dell’arrivo di Emir. Il giorno dopo, si dirige ad un incontro che spera gli riveli la verità sulla morte di Ozan. All’appuntamento arrivano sia Emir che Nihan. Emir offre una prospettiva diversa sugli eventi che hanno condotto alla tragica scomparsa di Ozan. Tuttavia, né Nihan né Kemal sono convinti dalla sua versione dei fatti. Kemal decide quindi di proseguire con le indagini per scoprire chi aveva il compito di portare Ozan fuori dal paese. Zehir (Uğur Aslan) sembra essere sulla giusta traccia. Emir ordina a Tarik (Rüzgar Aksoy) di rimanere in silenzio riguardo al suo ruolo nel tentativo di rapimento di Ozan. Kemal, convinto che Ozan sia stato assassinato, continua a indagare sulla sua morte. Nihan capisce che l’uomo ha delle informazioni riguardanti la morte di suo fratello, ma non riesce a farsi dire nulla.

Zeynep scopre il pagamento a Banu

Zeynep incappa in una mail inviata a Banu (Çağla Demir) riguardante un pagamento a suo favore. Dopo alcune indagini, scopre che è stato Emir a effettuarlo. Chiede spiegazioni a Banu, che nega qualsiasi connessione con l’uomo. Con il sospetto che cresce, Zeynep persuade Emir a incontrarla.

Leyla continua a collaborare con Ayhan

Leyla (Zerrin Tekindor) teme che Kemal si metta nei guai, allora continua la sua collaborazione con Ayhan (Kerem Alışık) per fermare il figliastro. L’ex galeotto aiuta la donna ma per farlo deve, almeno in un primo momento, aiutare Kemal con il suo piano, affinché l’uomo si fidi di lui. Ayhan approfitta anche della situazione per stare vicino a Leyla, che lusinga con diversi complimenti.

Replica Endless Love puntata di oggi su La 5

Le puntate delle soap opera vengono replicate, con qualche giorno di distanza dalla messa in onda in prima tv su Canale 5, su La 5: l’appuntamento è dal lunedì al venerdì dalle 19:05 alle 21:10, al ritmo di due episodi della serie al giorno.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.