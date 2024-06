Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di domenica 9 giugno 2024, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love del 9 giugno 2024:

-La puntata finisce alle 16:30-

Ozan è ancora terrorizzato

Nihan cerca di rassicurare Ozan (Barış Alpaykut): non ha commesso nessun omicidio, quindi può affrontare la verità, che sarebbe liberatoria per tutti; lui però, terrorizzato, si rifiuta di aiutarla.

Le irregolarità nell’asta

Leyla (Zerrin Tekindor) scopre che i suoi sospetti erano fondati: ci sono state delle irregolarità nell’asta, che dovrà essere annullata e nuovamente bandita. Quando la notizia dell’annullamento dell’asta arriva a Galip (Burak Sergen), lui, minaccioso, si presenta da Leyla accusandola di esserne la causa. La donna, spavalda, non nega: è pronta a combattere fino in fondo per riavere la sua casa.

Le indagini di Zeynep

Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse), passo dopo passo, origliando ad ogni porta e facendo domande, prova a mettere insieme i pezzi mancanti della storia: perché Ozan è così disperato per la decisione di Nihan di divorziare da Emir? Vildan (Neşe Baykent) si presenta a casa Soydere per parlare, da madre a madre, con Fehime (Zeyno Eracar).

Il sogno infranto di Nihan e Kemal

Nihan e Kemal, dopo che l’avvocata li rassicura sui tempi brevi del divorzio, sognano l’imminente futuro insieme. Quando Emir scopre che sta per ricevere una notifica di divorzio da Nihan, decide di mostrare sia a lei che a Kemal il filmato in cui si vede chiaramente Ozan sparare a Linda la notte dell’omicidio. Nihan è sotto ricatto e, pur di proteggere il fratello, ritira la causa di divorzio e torna a casa con Emir. Dopo aver ricevuto una lettera in cui gli dice di non voler essere trovato, Kemal decide di interrompere la ricerca del ricattatore di Emir.

La vendetta di Asu può iniziare

Asu (Melissa Aslı Pamuk) si è introdotta nella casa dove, sedata su un lettino di ospedale, è ricoverata sua madre Mujgan (Ayşen İnci) e, anche se la donna non può sentirla, le confessa che vuole vendicarsi di Galip, il suo vero padre, colpendo direttamente Emir. Da bambina, infatti, Asu è stata addestrata da Hakki (Metin Coşkun) perché un giorno potesse compiere la sua vendetta, e quel giorno è arrivato. Asu, però, chiede a Tufan (Ali Burak Ceylan) di non andare avanti con il piano organizzato contro Emir perché, nonostante sia giunta l’ora della vendetta che tanto aspettava, non è disposta a perdere Kemal.

Replica Endless Love puntata di oggi

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.