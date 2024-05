Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di sabato 4 maggio 2024, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love del 4 maggio 2024: la festa

Onder affronta Emir

Onder (Kürşat Alnıaçık) ha deciso di affrontare Emir. Nessuno di loro è più disposto a subire le sue pressioni, le minacce e le punizioni. Tanto più che ha appena appreso che sua madre è ancora viva, cosa che Emir aveva tenuto nascosto a tutti.

Nihan minaccia Emir di andarsene

Kemal è preoccupato per Nihan, che ha fatto perdere le proprie tracce. Ripensando ad un loro incontro di cinque anni prima, va a cercarla nella loro vecchia caffetteria. Infatti, Nihan è seduta lì, al loro tavolo. Tornata a casa, trova Emir davanti al cancello in preda all’ira. Stufa delle sue minacce, Nihan lo avverte che la sua fuga di poche ore è soltanto un avvertimento e lo minaccia di non tornare mai più se non chiude la storia con Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse). Infine, gli comunica che sa che sua madre è viva e lo costringe a scrivere in un quaderno tutto quello che le ha taciuto fino ad ora. Dopo aver visto Emir e Nihan insieme nella camera da letto di lei, Kemal cerca conforto da Leyla (Zerrin Tekindor) e le confida di essersi di nuovo innamorato di Nihan.

La festa per i dipendenti

Per la festa di fine anno con i dipendenti, Galip (Burak Sergen) mette a disposizione la sua casa. Durante la serata, però, Kemal appare impegnato a portare a termine una missione: venire in possesso delle chiavette Usb. Contestualmente anche Emir sembra più interessato a portare a termine una missione sospetta che a godersi la festa. Emir, infatti, trama contro Kemal, ma anche contro suo padre che conserva quelle chiavette. Durante la festa, quindi, cerca di rubargliele.

Nihan e Asu a confronto

Nella stessa serata, Nihan e Asu (Melissa Aslı Pamuk) hanno modo di parlare della casa di Kemal che entrambe conoscono perché Emir l’avrebbe voluta comprare per fare una sorpresa a Nihan, mentre Kemal l’aveva comprata per fare una sorpresa ad Asu. Nihan chiede ad Asu come mai Kemal sia andato a vivere da solo in quella casa ma non ottiene alcuna risposta.

Kemal viene aggredito e ricoverato

Alla fine della festa, il terribile piano di Emir contro Kemal si compie, ma qualcuno riesce a salvarlo. Dopo essere stato aggredito e accoltellato dagli scagnozzi di Emir, Kemal viene soccorso e portato in ospedale da Nihan. Appena si sveglia, Kemal manda via Nihan, poiché non accetta che la ragazza non voglia raccontargli tutta la verità. In ospedale, Emir, che era andato a trovare Kemal, fa la conoscenza di Leyla e chiede a Tufan (Ali Burak Ceylan) di fare delle indagini sul suo conto. Galip si accorge della sparizione delle chiavette Usb e chiama subito Emir accusandolo, ingiustamente, del furto, ma il figlio gli garantisce di non essere stato lui.

Replica Endless Love puntata di oggi

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.