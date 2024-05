Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di venerdì 3 maggio 2024, alle 14:10. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love del 3 maggio 2024:

Salih ha il cuore a pezzi

Salih (Gökay Müftüoğlu) è distrutto perché Zeyep (Hazal Filiz Küçükköse) non vuole più saperne di lui. Emir, intanto, noncurante di quanto sta accadendo, promette a Zeynep di eliminare tutti gli ostacoli che impediscono loro di stare insieme.

Onder cerca di frenare Kemal

Parlando con Onder (Kürşat Alnıaçık) del suo incidente, Kemal gli chiede se anche lui non abbia il sospetto che sia stato un brutto tiro di Emir. Per proteggere sua figlia dalle ire del marito, Onder intima a Kemal di non mettere in giro simili sospetti. Ma Kemal, proprio perché vuole proteggere Nihan, consiglia a Onder di riflettere sulle sue parole e su quanto gli è capitato.

Hakki ha fiducia in Kemal

Durante un incontro di lavoro in un ristorante, Hakki (Metin Coşkun) conferma a Kemal la fiducia che ha riposto in lui, esprimendo un giudizio negativo su Emir. Raggiunti da Asu (Melissa Aslı Pamuk), Hakki affida a lei e a Kemal la direzione della compagnia.

Nihan sparisce per ribellarsi a Emir

Intanto Nihan, infuriata dopo aver visto di nuovo Emir con Zeynep nonostante i suoi avvertimenti, decide di sparire per qualche ora, scatenando le ire di Emir che la va a cercare a casa di Kemal, ma senza successo. Tornato a casa, lo aspettano altre sorprese.

Replica Endless Love puntata di oggi

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.