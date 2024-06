Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di sabato 22 giugno 2024, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE ANTICIPAZIONI DI ENDLESS LOVE DAL 16 AL 22 GIUGNO 2024



Anticipazioni Endless Love del 22 giugno 2024: un giorno ancora

-La puntata finisce alle 16:30-

L’amara decisione di Nihan

Al ritorno dalla spesa, Kemal trova Nihan cambiata: sembra spaventata e triste. Kemal non sa che Emir ha trovato il loro nascondiglio e ha minacciato, in sua assenza, la sua amata di ucciderlo. Nihan, per salvare Kemal, ha deciso di tornare per sempre con suo marito, ma ha chiesto in cambio ad Emir un solo giorno ancora con Kemal: le servirà per convincere il suo amato che la decisione di rinunziare alla fuga e tornare definitivamente a casa sia solo sua. Nihan, al tempo stesso, vuole vivere l’ultimo giorno con il suo unico amore al massimo, come se esistesse solo il momento presente: il suo umore altalenate però inquieta e insospettisce sempre di più Kemal.

L’addio di Nihan

Nihan e Kemal cenano insieme, ma la donna sembra molto inquieta. Kemal è terrorizzato quando all’improvviso non la vede più. Corre a cercarla e la riabbraccia, sollevato, un momento prima che la pioggia li sorprenda. La coppia, di nuovo vicina, trascorre una romantica notte insieme. Al risveglio però Kemal è accolto da una brutta sorpresa: una lettera lasciata da Nihan nella quale la donna lo informa di aver deciso di tornare a casa. Spiega di non essere pronta ad abbandonare la sua famiglia in un momento così difficile, e di non voler continuare a vivere in fuga da Emir. Kemal, incredulo di fronte a tali parole, e convinto che Emir stia costringendo Nihan a un gesto del genere, la raggiunge per provare a scoprire la verità.

Asu scopre che lo zio le ha mentito

Asu (Melissa Aslı Pamuk) si presenta a casa di Nursen: la donna, quando scopre che Asu è la figlia di Mujgan (Ayşen İnci), l’accoglie a braccia aperte. Asu, conversando con lei, scopre che al tempo la donna aveva scritto molte lettere a Mujgan senza ottenere alcuna risposta. Più tardi prova a indagare su questi fatti con suo zio, che si mostra evasivo. Asu trova una vecchia lettera in cui Nursen chiedeva ad Hakki (Metin Coşkun) di aiutarla a riabbracciare suo figlio. Scopre quindi che suo zio le ha mentito.

Onder vuole aiutare Leyla

Onder (Kürşat Alnıaçık) cerca un modo per aiutare Leyla (Zerrin Tekindor) a riavere casa sua, dopo le varie vicissitudini che l’hanno portata a dover rinunciare all’abitazione in cui ha vissuto per molto tempo, e chiede a Galip (Burak Sergen) di incontrarsi.

Replica Endless Love puntata di oggi

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.