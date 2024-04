Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di sabato 27 aprile 2024, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE ANTICIPAZIONI DI ENDLESS LOVE DAL 22 AL 27 APRILE 2024



Anticipazioni Endless Love del 27 aprile 2024: Nihan vuole vederci chiaro

-La puntata finisce alle 16:30-

Nihan affronta Emir

Nihan e la sua famiglia sono preoccupati per le condizioni di Onder (Kürşat Alnıaçık), dopo che è stato investito. In realtà Onder si sta riprendendo ma la preoccupazione più grande è che lui è convinto che non si sia trattato di un incidente ma che, anzi, il conducente della macchina lo abbia puntato con l’intenzione di travolgerlo. Inoltre, sapendo che in macchina con il conducente c’era anche Tarik (Rüzgar Aksoy), i sospetti cadono su Emir. Nihan, senza mezzi termini, telefona a Emir e gli chiede se è coinvolto nell’incidente di Onder, ma Emir nega categoricamente di avere qualcosa a che fare con l’accaduto.

Asu è sempre più dentro la famiglia di Kemal

Asu (Melissa Aslı Pamuk) frequenta sempre più spesso la famiglia di Kemal e ormai si sente quasi parte del nucleo famigliare. Fehime (Zeyno Eracar) e Huseyin (Orhan Güner) sono davvero ben disposti nei confronti della ragazza e non perdono occasione per farla sentire a suo agio. Asu rivela a suo zio Hakki (Metin Coşkun) di essere innamorata di Kemal e l’uomo, durante un pranzo in cui è presente anche Leyla (Zerrin Tekindor), fa intendere di essere d’accordo con la relazione tra i due poiché stima molto il ragazzo. Leyla, però, prende in disparte Kemal e lo convince a invitare Nihan a vedere un film al cinema.

Onder ferma Vildan dal raccontare la verità a Nihan

Emir intanto convoca Tarik con l’intenzione di farlo entrare tra le sue persone di fiducia e di offrirgli quindi un lavoro come suo assistente, maTarik è perplesso. Vildan (Neşe Baykent) prova a raccontare a Nihan la verità riguardo al suo passato, ma viene interrotta da Onder il quale crede che non sia il momento giusto per raccontare la verità alla figlia, già molto scossa per via dell’incidente che ha coinvolto il padre.

Emir vuole incastrare Zeynep

Nihan riceve una chiamata dal Dipartimento di Polizia in cui le comunicano che hanno preso l’uomo che ha investito Onder e che questi si è dichiarato colpevole. Intanto Emir invita Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) sulla sua barca e i due si baciano ma, d’accordo con Emir, il Capitano fotografa la scena. La sera stessa, Salih (Gökay Müftüoğlu) incontra Zeynep e domanda alla ragazza se si sta frequentando con qualcuno, ma Zeynep nega e Salih si insospettisce.

Replica Endless Love puntata di oggi

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.