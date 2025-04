Anticipazioni domenica 27 aprile: gli ospiti di Domenica In e Verissimo

Mara Venier e Silvia Toffanin torneranno con dei nuovi appuntamenti, in onda rispettivamente su Rai 1 e Canale 5 nel pomeriggio domenicale. Mentre Verissimo – della rete Mediaset – continua ad essere trasmesso ogni anno e senza alcuna esitazione, pare che il futuro di Domenica In sia incerto. Le indiscrezioni dicono infatti che, nel corso della prossima stagione televisiva, il programma di Rai 1 potrebbe essere cancellato e sostituito con un nuovo tv show, probabilmente capitanato in primis da Massimo Giletti e poi da Nunzia De Girolamo. Ancora non si sa quale sarà quindi il destino del talk show, anche perché la stessa Mara Venier ha espresso in più occasioni la sua volontà di lasciare il programma per dedicarsi ad altre attività.

Nel frattempo, si apprestano ad arrivare i consueti appuntamenti con Domenica In e Verissimo. Ecco cosa dicono le anticipazioni sulle puntate che andranno in onda oggi 27 aprile.

Chi saranno gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Continuano le puntate di Domenica In, e oggi 27 aprile sarà dato spazio ai racconti di nuovi ospiti. In primis arriverà in studio Giorgio Panariello, che parlerà della sua carriera e di alcuni aneddoti legati ad essa, presentando poi il nuovo spettacolo teatrale E se domani, di cui sarà protagonista e che porterà in tour in tutta Italia. A partecipare al programma sarà anche Pino Insegno, che ha appena festeggiato 40 anni di carriera e che presenterà alcune novità sulla nuova edizione di Reazione a Catena, in onda dal prossimo 8 giugno su Rai 1.

La Venier ospiterà inoltre Albano Carrisi e Loredana Lecciso, che arriveranno insieme e che racconteranno la loro storia d’amore che dura ormai da 25 anni, ma anche il bellissimo rapporto che hanno con i figli Jasmine e Albano Jr Carrisi. Il cantante pugliese interpreterà inoltre i suoi più grandi successi come Nel Sole, E’ la mia vita, Felicità. Il cantautore Francesco Baccini si esibirà invece in un medley delle sue canzoni Ho voglia d’innamorarmi, Le donne di Modena, Sotto questo sole ma presenterà anche il nuovo album Archi e frecce. Nel corso della puntata in onda oggi 27 aprile, sarà ricordato anche il pontificato di Papa Francesco insieme a Lino Banfi, Albano, Giovanna Botteri, il Direttore di Libero Mario Sechi, il Vescovo di Assisi Mons. Domenico Sorrentino e Padre Antonio Spadaro.

Tutti gli ospiti di Verissimo

Nello studio di Silvia Toffanin, entrerà invece Mauro Corona. Lo scrittore e alpinista ripercorrerà infatti la sua vita tra scultura, scrittura e televisione e presenterà il documentario La mia vita finché capita. A partecipare al talk show sarà inoltre Manuel Bortuzzo, che dirà per la prima volta la sua verità sul caso di stalking che lo ha visto coinvolto. Ci saranno anche il campione olimpico Gianmarco Tamberi e sua moglie Chiara, in attesa della loro prima figlia, che ripercorreranno le tappe della loro storia d’amore. Infine arriveranno Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, giudici del serale di Amici, e Iva Zanicchi che presenterà un nuovo progetto musicale.