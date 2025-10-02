Another Love, il nuovo thriller turco in esclusiva su Mediaset Infinity

Another Love sarà disponibile gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity dal 6 ottobre con un nuovo episodio al giorno, dal lunedì al venerdì.

Dopo il successo di Io Sono Farah e Segreti di Famiglia 2, una nuova dizi è pronta a conquistare i cuori di milioni di italiani: Another Love, un intenso racconto thriller capace di unire emozione, mistero e passione in un intreccio coinvolgente. La nuova serie turca arriva gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity dal 6 ottobre.

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La storia di Another Love ha come protagonista Leyla Gediz, una giovane procuratrice che cerca di lasciarsi alle spalle un passato difficile per ricominciare da zero. Nella sua nuova vita incontra Kenan Ozturk, un giornalista affermato e dalla carriera impeccabile. Il loro legame nasce in circostanze drammatiche: l’omicidio brutale di Hamdi Atilbay in un bosco. Da quel momento, l’amore tra i due protagonisti si intreccia a un’indagine che scava nelle fragilità più intime, rivelando segreti capaci di sconvolgere le loro esistenze.

Quel crimine non solo metterà a rischio il loro futuro, ma minerà anche le verità su cui hanno costruito la propria vita. E i colpi di scena, come solo le dizi sanno fare, sono sempre dietro l’angolo.

In questa nuova serie il pubblico italiano troverà due attori molto amati e apprezzati. La procuratrice Leyla Gediz è interpretata da Hande Erçel, l’attrice e modella turca che ha fatto sognare milioni di fan con Love is in the air, mentre il giornalista Kenan Ozturk è interpretato da Burak Deniz, già protagonista di Interrupted – L’amore incompiuto.

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Another Love sarà disponibile gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity dal 6 ottobre con un nuovo episodio al giorno, dal lunedì al venerdì, per una maratona di emozioni e suspense tutta da vivere.