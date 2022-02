Le immagini di un videogioco scambiate per un vero atto di guerra. E’ successo ad Anni 20, con Daniele Piervincenzi che – nel giorno dell’attacco russo all’Ucraina – è scivolato su una delle tante bucce di banana rintracciabili sui social. “Questo video è stato trovato in rete”, ha esordito il giornalista, chiamato a fornire aggiornamenti in tempo reale. “Perché questa è una guerra tradizionale, ma che ormai ha una narrazione social, moderna, contemporanea. Questa è la contraerea ucraina che cerca di abbattere uno degli aerei di combattimento di Putin”.

A dire il vero si trattava di un estratto del videogame Arma3, capace di far cadere in errore anche i cronisti di tv straniere. Una magra consolazione per il programma di Rai 2 che per l’occasione ha deciso di modificare il titolo, puntando sul gioco di parole. Si è così passati da Anni 20 ad Anni 20…di guerra. Per il resto, il talk non ha fatto altro che scatenare le solite divisioni tra partiti, con la netta divisione tra la visione europeista vicina al Pd e quella più sovranista legata a Fratelli d’Italia. Scontri, urla, caos hanno dominato per tutto il tempo e più volte Francesca Parisella è stata costretta a spegnere i microfoni in studio.

Riguardo alle fake news, queste rappresentano un campanello d’allarme per trasmissioni d’informazione e telegiornali, in cerca costante di immagini da accompagnare al racconto del conflitto. In giornata era stato il Tg2 a non distinguere realtà e finzione, pure qui per colpa di uno spezzone di un altro videogame.