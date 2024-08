Anticipazioni, cast, ospiti, scaletta, diretta live streaming di Annalisa Tutti in Arena su Canale 5 in onda giovedì 5 settembre 2024

Annalisa – Tutti in Arena su Canale 5: gli ospiti e la scaletta dello show evento in onda il 5 settembre

Nelle scorse ore, in tv e sui social di Mediaset Infinity, è andato in onda il promo ufficiale dello show evento con protagonista una delle cantanti più prolifiche degli ultimi anni. Annalisa – Tutti in Arena andrà in onda su Canale in prima serata, giovedì 5 settembre 2024.

“L’Arena è stata una consacrazione, un luogo simbolico. Per questo ho voluto invitare Elisa e Giorgia: sono state la mia scuola, per me questo era un concerto speciale, un punto d’arrivo. L’idea di mandarlo in tv ci è arrivata in un secondo momento, su proposta di Canale 5. Non è pensato per la tv, se poi servirà faremo anche qualche intervento in sede di scaletta” ha rivelato la cantante savonese in un’intervista rilasciata, questa settimana, a ‘Vanity Fair’.

Annalisa – Tutti in Arena: gli ospiti e la scaletta

Dal video di presentazione, si riconoscono alcuni volti della musica come Giorgia, Elisa, Ernia, Tananai (con cui la cantante ha inciso l’hit estiva, ‘Storie brevi’), Irama. La giovane cantante, in questa speciale occasione, riproporrà i brani che l’hanno consacrata al grande pubblico come ‘Mon Amour’, ‘Sinceramente’, ‘Bellissima’, ‘Euforia’. Assieme ai suoi colleghi, darà vita a performance eccezionali.

(su Elisa e Giorgia): “Entrambe c’erano da prima che ci fossi io, e per me sono delle vere e proprie maestre, che anche solo a distanza, quando non le conoscevo, mi hanno insegnato tanto: in termini di scrittura e vocalità, ma anche nella capacità, semplicemente, di stare al mondo. Per loro è stato più difficile di quanto lo sia oggi per me, e il mio privilegio è merito loro”

Annalisa – Tutti in diretta: dove vederlo in diretta tv e live streaming

Annalisa – Tutti in Arena andrà in onda su Canale 5, in prima serata, il prossimo 5 settembre 2024 e in live streaming su Mediaset Infinity. E’ possibile rivedere anche le singole clip o l’intera serata.