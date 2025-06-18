Anna Tatangelo è incinta, la foto con il pancino in vista: “Un nuovo inizio”. Chi è il fidanzato

Anna Tatangelo è in dolce attesa. La cantante ha mostrato il pancino sui social: “Un nuovo inizio”. Ecco chi è il fidanzato.

“Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande. “, questa la didascalia che accompagna lo scatto condiviso d’Anna Tatangelo. La cantante ha reso nota la sua dolce attesa, e non ha trattenuto l’entusiasmo. Il pancino in mostra rivela la gioia dell’artista di diventare mamma per la seconda volta e in un momento della sua vita sereno, dov’è sicuramente più matura e consapevole rispetto alla prima gravidanza.

Anna per diversi anni è stata legata a Gigi D’Alessio e i due hanno avuto un figlio, Andrea, oggi un giovane ragazzo adolescente di 15 anni che ha un rapporto speciale con entrambi i genitori, nonostante la separazione. L’annuncio di Anna ha lasciato tutti senza parole, la cantante non aveva mai rivelato di essere alla ricerca di un secondo figlio, anche se dopo la fine della relazione con il cantante napoletano è finita più volte al centro del gossip.

Le sono stati attribuiti diversi flirt, ma lei ha sempre preferito parlare poco del suo privato e questo anche per tutelare il figlio. Si è poi concentrata sul suo lavoro di artista tutto tondo. Ha anche debuttato in tv come conduttrice, un’esperienza che l’ha formata professionalmente e dove si è mostrata professionale e preparata. Tuttavia negli ultimi mesi ha mantenuto un basso profilo e ha evitato di far parlare di se, anche per questo la dolce attesa ha sorpreso i fans e non solo.

Chi Giacomo Buttaroni, neo compagno di Anna Tatangelo

Ma chi è il padre del bambino? Lo scorso Novembre Anna è stata paparazzata con il 29enne Giacomo Buttaroni, giovane allenatore di calcio, poi non è più stata protagonista del gossip. A quanto pare sarebbe proprio lui padre del bebè in arrivo. La Tatangelo non ha rivelato per ora né il sesso del bambino, né l’eventuale nome scelto, si sta vivendo il momento speciale e vuole godersi ogni momento di questa nuova esperienza.

Per ora non ci sono molte informazioni su Giacomo Buttaroni, presunto neo compagno di Anna Tatangelo, ma secondo alcune indiscrezioni il giovane sarebbe molto felice di diventare presto papà. Andrea D’Alessio diventerà di nuovo fratello maggiore, dopo i figli piccoli del padre ora anche la mamma gli fa un regalo speciale.

Tanti i commenti social ricevuti d’Anna: sia i fan che diversi vip non hanno mancato di farle gli auguri. “Ma che notizia meravigliosa”, ha scritto Elettra Lamborghini. A seguire i cuori di Elisabetta Gregoraci, Emma Marrone, Giorgia, e tanti altri. Anche i fan non hanno mancato di far sentire il loro affetto all’artista: “Il dono più bello della vita essere mamma x la seconda volta tantissimi auguri di vero cuore Annaré x la bellissima mamma meravigliosa che sei…”