Angelo Madonia: età, ex fidanzata famosa, la storia con Sonia Bruganelli, perché ha lasciato Ballando

Ballerino e insegnante di danza, Angelo Madonia è originario di Palermo ed è nato nel 1984. Si è approcciato per la prima volta alla danza all’età di 6 anni, e da giovanissimo è entrato nel corpo di ballo dei Piccoli Danzatori del Teatro Massimo della sua città natale. In seguito si è diplomata alle scuole superiori come geometra e si è avvicinato al ballo latino-americano, gareggiando in competizioni italiane e internazionali fino al 2015. Nel 2006 è entrato per la prima volta nello studio di Ballando con le Stelle e lì ha lavorato per diverse edizioni, dedicandosi intanto anche all’insegnamento. Nel 2019 ha fondato la sua scuola, l’Italian Dance Studio, di cui è stato anche direttore artistico.

Negli anni ha iniziato anche la sua collaborazione con due studi di danza, il Milano Lab Studio e ID Dance Lab, e ha offerto corsi nelle città di Roma, Milano, Napoli e Palermo ma anche in Giappone, Honk Kong, Singapore e in Ucraina. Nell’edizione 2024 di Ballando con le Stelle Madonia ha avuto un confronto acceso con la giurata Selvaggia Lucarelli e, due giorni dopo, la Rai ha annunciato che il ballerino è uscito dal cast del talent per “divergenze professionali“. Nel frattempo Madonia si è reinventato continuando a insegnare danza e creando un podcast tutto suo, Passi di vita, con cui intervista personaggi celebri del mondo della danza.

Le ex e la storia con Bruganelli

Il ballerino è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori. Si sa però che è papà delle due figlie Alessandra e Matilde, anche se non si conosce l’identità della loro mamma. Pare che quest’ultima sia estranea al mondo dello spettacolo e che con lei l’artista abbia anche pronunciato il fatidico sì. Nel 2022 c’è stata inoltre una storia d’amore con Ema Stokholma, conosciuta proprio durante la loro esperienza in Ballando con le Stelle. La loro frequentazione è però terminata alcuni mesi dopo il programma a causa di alcune incompatibilità caratteriali.

Angelo Madonia ha così conosciuto, nel 2024, Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis. Tra loro nasce una relazione che finisce sui più importanti giornali di gossip. I due si sarebbero conosciuti in Spagna, grazie ad amici in comune. Lui si trovava infatti lì per la versione iberica di Ballando con le Stelle, mentre la conduttrice per motivi professionali. “Mi reputo fortunata perché ho una persona accanto a me che comprende e mi vuole bene e alla quale voglio bene” – ha detto Bruganelli durante un’intervista rilasciata per Verissimo – “È una persona intelligente e consapevole dell’affetto che nutro verso il mio ex marito“.