Angelo Madonia e la relazione (finita) con Ema Stokholma: perché si sono detti addio dopo Ballando

Tra un passo di danza e sorrisi complici nel 2022 a Ballando con le Stelle sbocciò l’amore tra Ema Stokholma e Angelo Madonia. Un classico che lo show di Milly Carlucci ha già offerto al pubblico in diverse edizioni: la coppia conquistò immediatamente il pubblico e giuria, non solo con le loro esibizioni, ma anche con un’intesa palpabile che bucava lo schermo.

Dopo la fine del programma, la loro relazione era proseguita lontano dalle telecamere, facendo sognare i fan che avevano tifato per loro. I due avevano deciso persino di andare a vivere insieme, un segno chiaro che quella non era solo una passione da palcoscenico, ma qualcosa di più profondo. Ema e Angelo erano inseparabili, felici, e sembravano destinati a stare insieme per sempre.

Ma così, oggi si sa, non è stato. All’improvviso, il silenzio. Nessuna foto insieme, nessuna dichiarazione. E infine, la doccia fredda: la loro storia era finita. La notizia è emersa in modo inaspettato, quasi per caso, sempre a Ballando con le Stelle, ma nell’edizione successiva. Una frase sfuggita a Guillermo Mariotto incuriosì il pubblico che subito constatò che la favola moderna tra il maestro di ballo e la speaker radiofonica era finita davvero.

Le cose non sono andate

Ma cosa è davvero successo tra i due? A fare chiarezza è stata proprio Ema Stokholma, qualche tempo più tardi, rompendo il silenzio in intervista con parole misurate, ma cariche di significato. “Facevamo sul serio. Siamo andati subito a convivere e la volontà di fare un percorso insieme c’era veramente. Ci abbiamo creduto entrambi, ma qualcosa è andato storto. Non è un momento facile. “A minare il rapporto, secondo quanto raccontato da Ema, sarebbero state soprattutto le differenze caratteriali.

In un’intervista, la speaker ha confidato che, dopo un anno trascorso insieme, sono emerse divergenze che non potevano più essere ignorate. “Ci siamo trovati di fronte a lati del carattere di Angelo che non riuscivo ad accettare”, ha detto. Tra i punti critici, anche un’eccessiva gelosia che avrebbe complicato ulteriormente il rapporto. “Non era l’unico problema, ma sicuramente ha avuto un peso”, ha aggiunto.

La rottura, ha spiegato la conduttrice radiofonica, non è stata un fulmine a ciel sereno per loro, ma lo è stata per il pubblico che li seguiva con affetto. “Ci abbiamo provato, ci abbiamo creduto, ma non sempre le cose vanno come sperato”, ha sottolineato, aggiungendo con una punta di amarezza: “Pratico danza classica, il ballo è una passione che mi ha travolto e per il momento devo dire che non mi ha ancora deluso, come mi ha deluso invece l’amore. Grazie al ballo sto riuscendo a mantenere un equilibrio profondo con me stessa”.

Angelo Madonia, invece, ha sempre mantenuto il riserbo. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte del ballerino, che oggi è immerso felicemente in un’altra storia d’amore, non meno eclatante, quella con Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis. “La amo. Dopo un anno insieme siamo ancora in crescita, è un rapporto bellissimo” ha raccontato a La Volta Buona da Caterina Balivo. “C’è chi spera ancora che Sonia torni con Paolo Bonolis, ma io non lo percepisco come un fantasma nella nostra relazione. Ho pieno rispetto per lui.” Ed Ema Stokholma? “Ho imparato la lezione. Da sola stai benissimo, però sì ho imparato da quest’ultima relazione. È stata tosta uscirne perché se si accoglie una persona dentro casa, con tutto il suo passato, se ti sposti e fai spazio poi è difficile prendere quello spazio lì. Ci vuole tanto rispetto ma non sempre c’è. Oggi sto bene” Ha detto qualche mese fa a Verissimo da Silvia Toffanin.