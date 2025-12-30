Angelo Madonia e i rumors su Amici: cosa succede

La scuola di Amici di Maria De Filippi è attualmente in vacanza e riaprirà ufficialmente i battenti il 7 gennaio quando, su canale 5, tornerà il quotidiano appuntamento con il daytime dando il via ad una fase cruciale del talent show ovvero quella verso il serale. Per gli allievi della scuola, le prime settimane del 2026 saranno fondamentali per conquistare la totale fiducia degli insegnanti e tentare di conquistare uno dei posti disponibili per il serale che, come sempre, partirà a marzo, al termine della nuova edizione di C’è posta per te,

In attesa di scoprire i nomi degli allievi che avranno la possibilità di mostrare il proprio talento al serale, i gossip su Amici non si placano e i più interessanti riguardano soprattutto i giudici. Negli ultimi giorni, i riflettori si sono accesi su Angelo Madonia che, già la scorsa estate, dopo l’addio di Deborah Lettieri, era considerato uno dei probabili nuovi insegnanti di Amici.

Ad avere la meglio, poi, è stata Veronica Peparini tornata dietro la cattedra della scuola più famosa d’Italia dopo diverso tempo ma, ad oggi, il nome di Madonia è tornato ad essere prepotentemente accostato ad Amici.

Angelo Madonia, futuro ad Amici? Ecco cosa sta accadendo

Dopo l’addio a Ballando con le stelle, Angelo Madonia non ha mai nascosto il desiderio di poter, un giorno, lavorare nella scuola di Amici di Maria De Filippi e, di fronte ai rumors su un suo probabile futuro nel talent show come giudice, ha mostrato grande entusiasmo. Una possibilità che, finora, non si è concretizzata ma che potrebbe realizzarsi in futuro.

La presenza di Madonia nell’ultima puntata di Amici del 2025 come giudice di ballo accanto a Garrison, infatti, stando a quello che raccontano gli addetti ai lavori, sarebbe stata un banco di prova per il ballerino che ha così dimostrato grande professionalità in quel ruolo.

Secondo i rumors che arrivano dagli addetti ai lavori, Angelo Madonia avrebbe superato la prova generale e, in futuro, potrebbe conquistare un posto tra i professori. Attualmente, gli insegnanti di danza sono la veterana Alessandra Celentano, Veronica Peparini tornata nella scuola a distanza di anni ed Emanuel lo: nella prossima edizione, dunque, qualcosa potrebbe cambiare qualora Maria De Filippi decidesse di rinnovare il corpo insegnanti dando una possibilità all’ex maestro di Ballando con le stelle.

Ad oggi, i rumors riguardano anche i nomi dei giudici del serale: ad oggi, i nomi più caldi sono quelli di Alessandro Cattelan e Gigi D’Alessio ma non è da escludere la presenza dello stesso Madonia per dare un giudice esperto alla danza come è accaduto nella scorsa edizione con Elena D’Amario.