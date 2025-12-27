Amici, quando torna Maria De Filippi

Anche la scuola più famosa della tv italiana si è fermata per Natale. Come da tradizione, Amici ha chiuso temporaneamente i battenti così da concedere agli allievi e alla produzione un momento di sosta e il meritato riposo dopo mesi di studio e sfide. Ogni anno una tradizione ormai consolidata trasforma il pomeriggio del celebre talent in un conto alla rovescia verso le feste natalizie.

Amici 25 è andato in onda fino al 21 dicembre 2025. L’ultimo daytime è stato trasmesso venerdì 19 dicembre mentre l’ultima puntata dell’appuntamento domenicale ha avuto luogo come sempre dalle 14 alle 16. Gli spettatori dovranno attendere insomma prima di rivedere i loro beniamini sul piccolo schermo. Ecco quanto durerà la pausa del programma condotto da Maria De Filippi.

Amici 25, quando torna in onda il talent di Canale 5

Pausa di circa venti giorni per Amici 25. L’appuntamento con il ritorno su Canale 5 del talent show di Maria De Filippi è già segnato in calendario. In agenda la ripresa del daytime quotidiano è prevista per mercoledì 7 gennaio 2026. La prima registrazione dopo le festività natalizie è fissata per giovedì 8 gennaio.

Invece il pomeridiano domenicale di Amici tornerà ufficialmente domenica 11 gennaio 2026. Allievi, professori e giudici saranno pronti a guidare il pubblico versa la fase più calda del serale, che come sempre si svolgerà nella primavera del prossimo anno. In attesa della ripresa del talent, Canale 5 non ha lasciato scoperto il pomeriggio festivo.

Oltre ad Amici 25 si è fermato anche Uomini e Donne. Per coprire gli slot rimasti vacanti la rete ammiraglia Mediaset propone una coppia di soap turche: La forza di una donna e Io sono Farah. Una scelta studiata per accompagnare il pubblico e mantenere elevata l’attenzione anche nel corso del periodo natalizio senza rinunciare all’intrattenimento e all’emozione.

L’ultima puntata di Amici prima della pausa si è svolta come sempre all’insegna del Natale, con gli allievi della scuola pronti a scatenarsi sulle note di All I Want For Christmas is You di Mariah Carey, con Arisa nella duplice veste di ospite musicale e giudice della categoria canto. Ad affiancarla come ospite Jacopo Sol. Le gare di ballo sono state valutate da Angelo Madonia – al debutto alla corte di Maria De Filippi – e Garrison Rochelle.

Il primo colpo di scena si è verificato con la sospensione della maglia di Flavia su richiesta di Anna Pettinelli. Nella categoria danza, la performance di Alessio ha scatenato un battibecco tra Garrison e il suo insegnante Emanuel Lo. A sorpresa Alessandra Celentano è intervenuta in difesa del ragazzo, che a suo giudizio ha ballato bene.

Tra i cantanti, Arisa ha lodato Valentina («Sei una ninfa, è impossibile non ascoltarti. Ovunque andrai con la tua voce avrai la possibilità di zittire tutti: sei magica») e Caterina, che ha reinterpretato a modo suo un classico della musica italiana. Terminate le esibizioni, ad andare in sfida per il canto sono stati Riccardo e Opi, mentre per il ballo è toccato a Giorgia e Anna.