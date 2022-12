Angelo Badalamenti, compositore, musicista e produttore discografico di origini italiane, celebre soprattutto per aver firmato la storica colonna sonora di Twin Peaks, la serie di David Lynch, è morto l’11 dicembre 2022 all’età di 85 anni.

Nato a Brooklyn da una famiglia di origine siciliana (il padre era originario di Cinisi, provincia di Palermo), Angelo Badalamenti, nel corso della sua carriera, ha vinto un Grammy Awards nel 1992, nella categoria Best Pop Instrumental Performance, proprio grazie alla colonna sonora di Twin Peaks che, all’epoca, andò in onda in Italia, su Canale 5, con il titolo I segreti di Twin Peaks.

La colonna sonora della storica serie, tornata in onda su Sky con una terza stagione nel 2017, ha permesso a Badalamenti di vincere anche un Emmy Awards, nel 1991, nella categoria Migliore Tema Musicale grazie al famosissimo Twin Peaks Theme, di cui esiste anche una versione cantata da Julee Cruise (scomparsa anche lei quest’anno) dal titolo Falling.

Altre tracce famosissime della colonna sonora di Twin Peaks sono Laura Palmer’s Theme, Audrey’s Dance, The Nightingale e The World Spins.

Specializzatosi soprattutto in colonne sonore per film horror e thriller, Angelo Badalamenti ha collaborato a lungo con David Lynch, firmando le soundtrack anche del film prequel della serie, Fuoco cammina con me, e dei film Velluto Blu, Cuore Selvaggio, Strade Perdute, Una storia vera e Mulholland Drive (nel quale ha recitato anche come attore).

Ha composto le colonne sonore anche di altri film come Nightmare 3 – I guerrieri del sogno, I duri non ballano, Cugini, National Lampoon’s Christmas Vacation – Un Natale esplosivo!, Cortesie per gli ospiti, La città perduta, Arancia rosso sangue, Arlington Road – L’inganno, Holy Smoke – Fuoco sacro, The Beach, Secretary, Shainberg, Cabin Fever, L’avversario, Una lunga domenica di passioni, Evilenko, Dark Water, Il prescelto, The Edge of Love, Una fragile armonia e Stalingrad.

Badalamenti era sposato dal 1968 con sua moglie Lonny. La coppia ha avuto una figlia.