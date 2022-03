Andreas Muller di Amici: “Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita”

Andreas Muller, storico vincitore di ‘Amici’ e ballerino professionista del programma fino a pochi mesi fa, ha risposto, nelle scorse ore, alle domande dei propri followers su Instagram, affermando di non essere in un periodo positivo della sua esistenza:

Cercherò di essere più onesto possibile. Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita, in questo momento non posso dirti di essere felice. E non bisogna preoccuparsi di ammetterlo, siamo umani. La vita di ognuno di noi, indipendentemente da chi si è o da quello che si fa è fatta di curve. Diciamo che in questo momento mi trovo nella parte più bassa ma so per certo che c’è una ripresa che mi aspetta, ma ho ancora bisogno di stare qui giù.

Il danzatore che, quest’anno ha deciso di non prendere parte alla fase del serale per risolvere qualche problemino fisico, ha svelato di essere depresso:

Ti dirò, sì… anche… Significa che troppe cose mi hanno toccato o sono arrivate di botto nello stesso momento. Sicuramente sono giù completamente scarico e spento… Ma ripeto: so essere una persona forte e tante volte l’ho dimostrato in passato quindi non concedo ancora tanto tempo a questo stato di convivere con me. Ora ne ho per assurdo bisogno. Ma può solamente uscirne una versione migliore di me.

Accanto a lui anche la fidanzata, Veronica Peparini, da tempo, tra i professori di danza della scuola di Maria De Filippi: