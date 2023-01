Andrea Zelletta e Natalia Paragoni presto genitori: l’annuncio su Instagram (foto)

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni news: Nelle scorse ore, Andrea Zelletta (conosciuto per le sue partecipazioni televisive ad ‘Uomini e Donne’ e ‘Grande Fratello Vip’) e la fidanzata Natalia Paragoni hanno annunciato, sui social, che, tra qualche tempo, diventeranno genitori. Ecco il loro messaggio condiviso, poche ore fa, su Instagram:

Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello.

Presto in 5. non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura.