Andrea Vianello: età, l’addio alla Rai dopo 35 anni, la vita privata del giornalista

Il giornalista e conduttore Andrea Vianello ha dato da pochissimo un annuncio riguardante la sua scelta di lasciare il palinsesto Rai, l’azienda per cui ha lavorato per ben 35 anni e che gli ha dato l’opportunità di raggiungere il successo televisivo. La notizia è appunto stata data sul suo profilo X, dove Vianello ha fatto sapere ai fan che questo distacco tra lui e la Rai è stato fatto in maniera consensuale. Il professionista ha infatti scelto la data del 25 aprile – giorno in cui si celebra la Festa della Liberazione d’Italia ma anche il suo compleanno – per rendere nota questa decisione.

Chi è però Andrea Vianello nella sua quotidianità e qual è stata la sua gavetta? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul giornalista che ha lasciato sin da subito una grande impronta nel mondo della comunicazione italiana.

Chi è Andrea Vianello: le origini e la carriera

Nato nel 1961 e originario di Roma, Vianello è cresciuto in una famiglia attorniata di arte. Suo nonno era infatti il poeta Alberto Vianello, lo zio Edoardo un famoso cantante e il cugino del papà il famoso Raimondo Vianello, attore comico. Dopo aver conseguito il diploma, Andrea ha così deciso di iscriversi alla facoltà di Lettere e si è laureato nel 1986. In seguito ha iniziato a collaborare con suo zio aiutandolo a scrivere i testi per le canzoni di Vivere Insieme, il settimo album del cantante. Vianello ha quindi lavorato anche come giornalista per diverse testate, iniziando la sua carriera in radio nei primi anni ’90 dopo aver vinto un concorso per giornalisti.

Nel 1993 si è aggiudicato un Oscar della Radio per un’inchiesta fatta per il terremoto in Irpinia, mentre nel 1997 ha vinto il Premio Saint Vincent di giornalismo nella sezione radiofonia. Da quel momento, la sua carriera è sempre stata in ascesa e gli ha permesso di collezionare – anno dopo anno – esperienze sia in radio che in tv. Nel 2010 Vianello ha ad esempio condotto il programma Agorà, e qualche tempo dopo è diventato direttore di Rai 3. In seguito è stato anche editorialista del Tg2, oltre che vicedirettore di Rai 1.

Perché Andrea Vianello ha lasciato la Rai

Il 25 aprile 2025 il giornalista ha reso noto – mediante un post pubblicato su X – il suo addio alla Rai. “Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la “mia” Rai. Accordo consensuale. Ringrazio amici e colleghi, è stato un onore e una magnifica cavalcata. Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblico“, ha infatti scritto lui. Il Consiglio di redazione del Tg3 ha subito commentato l’uscita di scena di Vianello e ha dichiarato di aver saputo “che anche Andrea Vianello è stato messo nelle condizioni di dover lasciare la Rai“. Secondo quanto detto dal sindacato, lui sarebbe “l’ennesimo collega di grande livello che viene messo ai margini dall’azienda per motivi che non possiamo non definire politici, in un progressivo svuotamento di identità“.

Il giornale Fanpage ha inoltre specificato che la Rai avrebbe confermato – dopo essere stata consultata dal Corriere della Sera – che il giornalista avrebbe firmato un accordo consensuale di uscita anticipata. Pare che il clima dell’addio sia stato definito “sereno“.

La vita privata di Andrea Vianello

Nel 1994 il giornalista ha incontrato per la prima volta la collega Francesca Romana Ceci e tra i due è scattata la scintilla dopo un anno di conoscenza. Nel 2000 la coppia ha pronunciato il fatidico sì e dalla loro unione sono nati i tre figli Goffredo, Maria Carolina e Vittoria.