Andrea Moda Formula – La Scuderia Più Folle Di Sempre in onda il 30 giugno su MotorTrend

Se la Formula 1 è da sempre sinonimo di velocità, precisione e cascate di milioni, gli appassionati dovranno ricredersi con la storia di Andrea Moda Formula, che rispecchia una curiosa anomalia. Potrebbe infatti apparire come una sorta di cortocircuito tra il fascino delle scuderie più glamour e l’improvvisazione di una gestione ai limiti del surreale che La 7 racconterà stasera alle 22:15 su Motor Trend (canale 59 del digitale terrestre) Un appuntamento imperdibile per conoscere un lato meno brillante, ma coraggiosissimo, della corsa su circuito più famosa al mondo.

A oltre trent’anni di distanza questa straordinaria avventura approda per la prima volta in chiaro in televisione con un docufilm due ore e un quarto dal titolo: “Andrea Moda Formula – La Scuderia Più Folle Di Sempre”

Il documentario, accolto con entusiasmo già a Venezia e Berlino, scava nei meandri di quella che è passata alla storia come la peggiore scuderia mai approdata in Formula 1, ma anche per questo motivo, una delle più amate per la sua assurdità. Attraverso immagini d’archivio mai viste prima, testimonianze esclusive di oltre 30 protagonisti del Circus e con un tono a tratti ironico ma mai irrispettoso, il film restituisce il ritratto di un sogno impossibile nato tra le colline marchigiane e naufragato inesorabilmente nel professionismo più profondo.

Il sogno di Andrea Sassetti

Il forte desiderio di realizzare un sogno porta a compiere imprese inimmaginabili che aprono ad esperienze uniche e che alla fine lasciano comunque qualcosa nel cuore. Chi era Andrea Sassetti? Come è stato possibile che un imprenditore di scarpe riuscisse a mettere in pista due monoposto senza alcuna esperienza nel motorsport? E soprattutto, come ha fatto a farsi arrestare nel bel mezzo di un Gran Premio? Il docufilm risponde a tutte queste domande — e ad altre ancora più incredibili.

La favola (mai riuscita) di Andrea Sassetti, ( si sottolinea imprenditore calzaturiero della provincia di Fermo), inizia nel 1992, anno in cui decide di entrare nel mondo della Formula 1 acquistando i resti della fallita Coloni. L’idea è semplice: creare una squadra tutta sua, con un brand da promuovere e una visibilità planetaria. Cosa potrebbe mai accadere? La realtà invece si rivela molto diversa: mancano le competenze, i mezzi tecnici, l’organizzazione e, soprattutto, la serietà di fondo necessaria per affrontare un campionato mondiale.

Fin dal primo Gran Premio, la Andrea Moda si distingue per disastri tecnici e un susseguirsi di bizzarri eventi. Unico successo, e che ancora oggi fa brillare gli occhi ai nostalgici, è il GP di Montecarlo: lì Roberto “Pupo” Moreno (pilota brasiliano) riesce incredibilmente a qualificarsi, regalando un barlume di dignità a un’annata catastrofica. Ma è solo un fuoco di paglia.

Il resto del campionato è un’escalation di episodi tragicomici culminata con l’arresto di Sassetti al GP del Belgio, ufficialmente per frode e uso di documenti falsi. Accuse di cui in seguito è uscito “pulito”. Quello che rende la vicenda Andrea Moda così affascinante è la sua unicità. Mai prima (e mai dopo) una squadra è riuscita a entrare in Formula 1 con così poco e a combinare così tanto… disastro. Eppure, proprio per questo, la storia ha resistito al tempo, diventando leggenda, alimentata da forum, video amatoriali e racconti. Nel documentario la storia viene ricostruita in modo rigoroso e dettagliato, ma con la giusta dose di umorismo.

Il docufilm su su MotorTrend

A parlare nel docufilm che stasera andrà in onda su MotorTrend ci sono alcuni dei nomi più noti del motorsport: Nigel Mansell, Ivan Capelli, Alex Caffi, Perry McCarthy, il già citato Moreno e molti altri. Non mancano poi le voci dei giornalisti che seguirono quella stagione da vicino, come Carlo Cavicchi e Franco Panariti, né quella di Stefano Domenicali, oggi numero uno del gruppo Formula One, che offre un prezioso sguardo retrospettivo sull’impatto che Andrea Moda ebbe sull’immagine globale dello sport.

Girato nell’arco di quattro anni e con oltre 1.500 km percorsi dalla troupe, il film offre 65 minuti di video inediti e 200 fotografie mai pubblicate, che raccontano non solo i momenti più noti, ma anche le tensioni interne, gli errori clamorosi, e persino le ambizioni, per quanto mal riposte, di chi credeva davvero in quel progetto. Dietro a tutto ciò si nasconde soprattutto una storia umana, fatta di estremo o ingenuo entusiasmo e dell’illusione che “bastasse provarci” per riuscire.

La regia firmata da Massimiliano Sbrolla, Cristiano Coini e Giordano Viozzi ha proprio lo scopo di restituire una narrazione viva e dinamica. Si passa dalle risate allo stupore, dall’indignazione alla malinconia. Perché Andrea Moda, in fondo, è stata anche lo specchio di un’epoca in cui i sogni potevano ancora entrare in Formula 1. Soprattutto rispetto ad oggi, con un Circus sempre più professionale, dove i team investono miliardi per un decimo di secondo

“Andrea Moda Formula – La Scuderia Più Folle Di Sempre” è alla fine una riflessione, a tratti tenera e a tratti surreale, su cosa succede quando il sogno incontra la realtà. E fallisce. Ma lo fa con tale clamore da rimanere impresso per sempre. Non resta che sintonizzarsi alle 22:15 su MotorTrend per (ri)scoprire la saga più incredibile che la Formula 1 abbia mai visto.