Lui si è auto sospeso per una settimana. Andrea Giambruno non sarà quindi alla conduzione di Diario del giorno nei prossimi giorni. Il programma giornalistico in onda nel pomeriggio di Rete 4. La notizia arriva dalla stessa azienda che lo ha a libro paga, ovvero Mediaset. Ora sono in atto le valutazioni dell’azienda fondata da Silvio Berlusconi dopo quanto è venuto a galla a seguito dei filmati dei fuori onda dello stesso Giambruno diffusi da Striscia la notizia. Filmati tratti della versione estiva del programma pomeridiano di Rete 4.

Andrea Giambruno e il codice etico Mediaset

Valutazioni che dovranno verificare se c’è stata la violazione dell’articolo 8 del Codice Etico di Mediaset che recita: “Il Gruppo Mediaset rifiuta ed esclude ogni forma di sfruttamento dei lavoratori, salvaguarda gli stessi da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento lesivo della persona e/o discriminatorio posto in essere in base a sesso, età, razza, lingua, nazionalità, religione, condizioni personali e sociali, orientamento sessuale, opinioni politiche e sindacali. I dipendenti sono tenuti ad impegnarsi per prevenire il verificarsi di discriminazioni, atti e/o comportamenti lesivi della dignità della persona, contribuendo al raggiungimento di tale obiettivo anche attraverso relazioni interpersonali e contegni individuali rispettosi della sensibilità altrui”.

Inoltre il Gruppo “esige che nelle relazioni di lavoro non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing o simili, che sono tutti, senza eccezione, proibiti”. In caso di procedura disciplinare, non ancora decisa, il primo atto abitualmente è una lettera di contestazione, con il coinvolgimento degli organi sindacali; il destinatario può rispondere con le controdeduzioni e al termine dell’iter possono scattare le sanzioni, che arrivano fino al licenziamento”.

Andrea Giambruno e il ritorno al Tg

Indiscrezioni giornalistiche uscite nella giornata di domenica poi danno conto di una volontà da parte di Mediaset di chiudere il caso al più presto, che porti poi il ritorno in video di Andrea Giambruno. Secondo quanto apprendiamo pare che Mediaset possa offrire a Giambruno il ritorno alla conduzione di un telegiornale, Studio Aperto o Tg Com. In un ruolo cioè più “blindato” rispetto alla guida di un talk show com’è Diario del giorno. Il gobbo potrebbe aiutarlo a non uscire dalla carreggiata. Questa l’idea prevalente.

L’idea di lasciare Mediaset

Pare però, secondo altre indiscrezioni che abbiamo potuto raccogliere, che Andrea Giambruno stia pensando di lasciare Mediaset. Chi dice per un periodo di riflessione sabbatico, chi dice per buttarsi in nuove avventure professionali. Insomma si aprirebbe un bivio nel futuro professionale di Andrea Giambruno. Vedremo quale strada sarà quella che l’ex compagno di Giorgia Meloni deciderà di prendere.