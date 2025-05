Andrea Bocelli, età, carriera, malattia, vita privata. Tutto sul tenore

Artista della musica italiana conosciuto in tutto il mondo, dalla malattia al successo: tutto quello che si deve sapere su di lui

Andrea Bocelli è un tenore conosciuto in tutto il mondo per la sua splendida voce. Lo scorso 22 settembre ha compiuto 66 anni ed è originario di un paesino in provincia di Pisa. Comprende sin da quando era un bambino che la sua passione era la musica, tant’è che già a 6 anni inizia a studiare pianoforte e contestualmente a suonare sassofono e flauto. Oggi ha uno straordinario successo e ha praticamente girato il mondo con la sua musica.

Non tutti sanno che nonostante Bocelli sapesse fin dalla tenera età che la sua strada sarebbe stata la musica e il canto, dopo il liceo si è iscritto all’Università di Giurisprudenza di Pisa e si è laureato. Non ha mai smesso di seguire lezioni di musica e canto e in quegli anni ha preso lezioni da uno dei tenori più importanti e conosciuto del Novecento, Franco Corelli.

Andrea Bocelli, ex moglie, figli e malattia: tutto su di lui

Andrea Bocelli si avvicina al panorama musicale nostrano per un caso, era il 1992 quando fa un provino per “Miserere”, opera ideata per Luciano Pavarotti e realizzata poi da lui, fu proprio il tenore scomparso a chiedere che fosse Bocelli a farla, sostenendo che era più adatta alle sue corde vocali. Così nel 1993 inizia la sua carriera discografica e ottiene il suo primo contrato. L’anno successivo ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “Il mare calmo della sera”, ottenendo un punteggio stratosferico.

Da quel momento la carriera di Andrea Bocelli non si è mai arrestata, basti pensare che nel 2010 è entrato nella celebre “Hollywood Walk of Fame” per il suo grande contributo al teatro. Ma nel corso della sua carriera il tenore ha ricevuto tantissimi riconoscimenti, tra cui anche una laurea Honoris Causa in Filologia Moderna presso l’Università degli Studi di Macerata. L’artista ha una malattia alla vista, è nato con un glaucoma congenito, che l’ha reso ipovedente da quando è venuto al mondo. A 12 anni, purtroppo, ha perso definitivamente la vista a causa di una pallonata molto forte ricevuta sugli occhi.

Nel 1992 si è sposato con Enrica Cenzatti, con la quale ha avuto i suoi primi due figli, Amos e Matteo. Il loro matrimonio si è concluso nel 2002 e nel 2012 Bocelli è diventato di nuovo padre, ha avuto una figlia da Veronica Berti, Virginia. La coppia è poi convolata a nozze nel 2014 con una cerimonia unica nel Santuario di Montenero a Livorno.

Impegnato sui palchi di tutto il mondo, il prossimo 20 agosto terrà un concerto esclusivo sul Lago di Como, nell’esclusiva location di Villa d’Este. Recentemente in un’intervista il tenore ha raccontato come Luciano Pavarotti sia stato fondamentale nella sua carriera, affermando che se riesce a cantare come fa oggi, è soltanto grazie alla tecnica che ha acquisito da colui che ritiene essere stato un vero mentore.