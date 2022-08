Andor su Disney+: trama, cast, trailer e info sulla serie prequel di Rogue One

L’universo cinematografico e televisivo di Star Wars è destinato a espandersi ancora di più nel corso dei prossimi mesi e prossimi anni. A pochi mesi dalla conclusione di The Book of Boba Fett e Obi-Wan Kenobi su Disney+, e in attesa della terza stagione di The Mandalorian che tornerà il prossimo febbraio, a settembre ci aspetta un’altra avventura ambientata nell’universo delle guerre stellari: Andor, prequel del film spin-off di Star Wars Rogue One, uscito nel 2016.

Annunciata ufficialmente nel 2018, Andor è entrata in lavorazione soltanto alla fine del 2020 a causa della pandemia. Le riprese si sono concluse nel settembre 2021 e due anni dopo, tra poche settimane, avremo finalmente modo di vederla e, a giudicare dalle prime immagini, di innamorarcene come già accaduto con The Mandalorian. Pronti a scoprire tutto quello che c’è da sapere su Andor?

Di cosa parla Andor?

La serie TV Andor è a tutti gli effetti un prequel di Rogue One: A Star Wars Story, ambientata 5 anni prima degli eventi raccontati nel film che aveva per protagonista Jyn Erso. Qui, invece, seguiremo uno dei co-protagonisti del film, Cassian Andor, l’ufficiale d’intelligence dell’Alleanza Ribelle che prende parte alla missione per recuperare i piani della Morte Nera dalla base imperiale di Scarif.

Non vi diciamo troppo sugli eventi di Rogue One per ridurre al minimo il rischio di spoiler. Vi basti sapere che in Andor faremo un salto indietro nel tempo di 5 anni, agli albori della formazione dell’Alleanza Ribelle. Andor è un ladro il cui pianeta natale, Fest, è stato distrutto dall’Impero. Faremo la conoscenza di Andor, interpretato ancora una volta da Diego Luna, come un cinico contrario alla rivoluzione e seguiremo le sue avventure, e quelle della sua squadra, nel corso dei cinque anni che porteranno agli eventi di Rogue One.

Quante puntate di Andor dobbiamo aspettarci?

Avendo una scadenza ben stabilita – gli eventi raccontati in Rogue One – la serie TV Andor non andrà avanti per molte stagioni. Anzi, sono soltanto due le stagioni previste. La prima stagione, in partenza il 21 settembre, sarà composta da 12 episodi e una seconda e ultima stagione, ora in fase di sviluppo, sarà composta da altrettanti episodi.

Quando andranno in onda gli episodi di Andor?

Andor debutterà su Disney+ il 21 settembre coi primi tre episodi. I 9 episodi rimanenti saranno distribuiti ogni settimana fino al 23 novembre. Queste le date ufficiali di rilascio su Disney+:

Episodio 1: 21 settembre 2022

Episodio 2: 21 settembre 2022

Episodio 3: 21 settembre 2022

Episodio 4: 28 settembre 2022

Episodio 5: 5 ottobre 2022

Episodio 6: 12 ottobre 2022

Episodio 7: 19 ottobre 2022

Episodio 8: 26 ottobre 2022

Episodio 9: 2 novembre 2022

Episodio 10: 9 novembre 2022

Episodio 11: 16 novembre 2022

Episodio 12: 23 novembre 2022

Personaggi e interpreti della serie di Disney+: il cast completo

Ecco i personaggi e gli interpreti di Andor. Disney ha deciso di mantenere ancora un minimo di riserbo su alcuni dei personaggi che compariranno nella serie e la seguente lista tiene conto anche di questo.

Diego Luna interpreta Cassian Andor

Genevieve O’Reilly interpreta Mon Mothma

Alex Ferns interpreta il sergente Kostek

Stellan Skarsgård interpreta Luthen

Adria Arjona interpreta un ruolo non ancora rivelato

Denise Gough interpreta un ruolo non ancora rivelato

Kyle Soller interpreta un ruolo non ancora rivelato

Fiona Shaw interpreta un ruolo non ancora rivelato

Clemens Schick interpreta un ruolo non ancora rivelato

Forest Whitaker interpreta Saw Gerrera

I trailer ufficiali della serie Andor

Ecco il trailer ufficiale di Andor, rilasciato da Disney il 1° agosto 2022.

Questo, invece, è il tesser trailer: