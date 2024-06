Analisi Auditel della serata di venerdì 7 giugno 2024

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 23% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca il 7% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 6% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia che scorre fra il 15 ed il 17% di share. Segue la curva blu di Rai1 con La grande opera italiana fra il 15 ed il 18% di share Ecco quindi il consueto terzetto di curve, Rai3, La7 e Italia 1 fra il 5 ed il 10% di share a cui si aggiunge la curva di Rai2 con l’Atletica leggera. Chiudono ultime le curve di Rete 4, Tv8 e Nove.

Prime time con la curva blu di Canale 5 al comando con La rosa della vendetta, curva questa che scorre fra il 15 ed il 20% di share. Segue la curva blu de La grande opera italiana in diretta dall’Arena di Verona, curva questa che scorre dapprima sulla linea del 15% di share, poi in calo di un paio di punti. Ottima come sempre la curva gialla di Rete 4 con Quarto grado che arriva al 10% per poi chiudere al 16% di share. Segue poi la curva rossa dell’Atletica leggera su Rai2.

Seconda serata poi con la curva arancione di Canale 5 al comando sulla linea del 15% di share e con tutte le altre curve ben sotto la soglia del 10%.