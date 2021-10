Analisi Auditel della serata di venerdì 29 ottobre 2021

Tale e quale show 2021 sempre al comando nella serata a tutto intrattenimento del venerdì sera. Il Grande fratello vip 6 tiene comunque la sua brace ben viva guadagnandosi la sua affezionata platea, mentre per il resto delle reti restano solo le briciole, magari leggermente argentate, sopratutto in seconda serata, come quelle delle Iene su Italia 1.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 21% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 7% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno curva che arriva al 25% di share. Segue a debita distanza la curva arancione di Striscia la notizia che chiude in solitaria al 19% di share. Parità come sempre fra le curve di Un posto al sole e Otto e mezzo attorno al 7% di share.

Prima serata con la curva blu di Rai1 lo spettacolo musicale Tale e quale show 2021 al comando nella corsia che va dal 20 al 25% di share. La curva del Grande fratello vip 6 scorre in prima serata fin verso il 15% di share, arrivando poi al 20% in contemporanea con Tale e quale e poi fino al 32% di share in solitaria verso l’una di notte. Mix di curve poi dal 5% in giù, con la linea di Tv8 che chiude il trenino attorno al 2% di share o poco meno.