Analisi Auditel della serata di venerdì 29 marzo 2024

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca il 7% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 5% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu della prima rete Rai al comando con lo Speciale di Porta a porta dalla Terra Santa, curva questa che scorre fra il 18 ed il 20% di share. Abbiamo subito sotto e poi sopra la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia che chiude in sorpasso al 22% di share. Seguono poi le tre sorelle, Rai3, La7 ed Italia 1 poco sotto la linea del 10% di share. Ultime le curve di Rete 4 e di Rete 2.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando con la telecronaca diretta in Eurovisione dal Colosseo in Roma del Rito della Via Crucis, curva questa che scorre nel corridoio che va dal 20 al 25% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 schiacciata poco sopra la linea del 15% di share con Se potessi dirti addio. Abbiamo poi in fase di decollo la curva gialla di Rete 4 con Quarto grado che tocca il 10% prima ed il 12% a fine puntata.

Seconda serata con la curva blu del film per la tv Jesus al comando fin verso il 14% di share, seguita proprio dalla curva gialla del finale di Quarto grado al 12% di share. Abbiamo poi la curva di La7 con Propaganda live che chiude al 9% di share.