Analisi Auditel della serata di venerdì 26 maggio 2023

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 con la curva del Tg1 al comando fin verso la soglia del 24% di share, con la curva arancione del Tg5 che si posiziona subito sotto, arrivando sul finale a sfiorare proprio la soglia del 24% di share. La curva nera del Tg La7 si posiziona fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che arriva pure a quei valori.

Nel territorio dell’access time vediamo nettamente al comando la curva blu di Affari tuoi che parte dal 20% e chiude al 30% di share. Abbiamo poi ben lontana la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia fra il 15 ed il 20% di share. Quindi a seguire le curve di Rai3, La7 e Italia 1.

Prime time con la curva blu della prima emissione dello spettacolo musicale Tutti i sogni ancora in volo al comando nella corsia che va dal 20 al 25% di share, stabile per tutta la trasmissione. Segue poco sopra la linea del 10% di share la curva arancione del film di Canale 5 Ricomincio da me, quindi subito sotto la consueta curva gialla di Quarto grado.

Seconda serata, al termine dello show di Massimo Ranieri su Rete 1, con la curva gialla del finale di Quarto grado che risulta prima, seguita dal finale del varietà di La7 Propaganda live, entrambe attorno alla linea del 10% di share.