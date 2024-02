Analisi Auditel della serata di venerdì 23 febbraio 2024

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 22% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca il 7% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 4% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu del gioco a premi Affari tuoi che scorre fra il 20 ed il 31% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con il varietà Striscia la notizia fra il 14 d il 20% di share. Abbiamo poi il consueto terzetto di curve che segue di Un posto al sole. NCIS e Otto e mezzo. Sempre ultime le curve di Prima di domani e Tg2 Post.

Prime time con la curva blu di Rai1 con Voice senior che scorre al comando ed in salute, essendo in crescita, nella corsia che va dal 20 al 25% di share, con chiusura al 29%. Segue, piuttosto stabile, la curva arancione di Canale 5 con Ciao Darwin sulla linea del 20% di share, con chiusura in solitaria al 29% di share. In sovrapposizione (21:40-24:10) abbiamo The voice senior al 23,06% di share con 3.827.837 telespettatori a fronte del 19,33% di share e 3.208.103 telespettatori di Ciao Darwin. Il primo che fa 8.744.196 contatti netti ed il secondo 8.333.531 (numero di individui diversi che hanno visto almeno un minuto del programma nell’intervallo considerato). Fra le altre curve affiora quella gialla di Rete 4 con Quarto grado a metà strada nella corsia che va dal 5 al 10% di share, con chiusura al 13% in sconda serata. A cavallo della linea del 5% la curva nera del varietà di La7 Propaganda live.

Seconda serata dominata dalla curva arancione del varietà di Canale 5 Ciao Darwin che in solitaria tocca il 29%, seguita dalle curve gialla e nera dai finali di Quarto grado e di Propaganda live.