Analisi Auditel della serata di venerdì 19 gennaio 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share. Segue la curva arancione della Supercoppa di calcio di Canale 5 sempre su quella soglia. La curva nera del Tg La7 tocca il 7% di share, con la curva rossa del Tg2 che si ferma al 5%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva di Rai1 che scorre fra il 20 ed il 30% di share con il gioco a premi Affari tuoi. Abbiamo poi appena sopra la linea del 20% di share la curva arancione della Supercoppa di calcio, quindi seguono fin verso l’8% di share la curva verde di Un posto al sole e quella nera di La7, quindi quella azzurra di NCIS.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando con il varietà Colpo di luna, curva questa che scorre per tutto il periodo nella corsia che va dal 15 al 20% di share. Abbiamo al secondo posto la curva gialla di Rete 4 con Quarto grado fra il 10 ed il 15% di share, toccata in alcuni tratti dalla linea azzurra di Italia1 con il film Rambo 2, per i maschietti stufi delle chiacchiere del calcio di Canale 5, che facevano crollare la curva dell’ammiraglia Mediaset fin sotto la linea del 5% di share.

Seconda serata poi con la curva gialla di Quarto grado che prevale fra il 10 ed il 15% di share, seguita dalla curva nera di Propaganda live.