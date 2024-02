Analisi Auditel della serata di venerdì 16 febbraio 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca il 7% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 6% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu del gioco a premi Affari tuoi che scorre fra il 20 ed il 30% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con il varietà Striscia la notizia fra il 14 d il 20% di share. Abbiamo poi il consueto terzetto formato da Otto e mezzo, Un posto al sole e NCIS poco sotto la linea del 10% di share. Ultime come sempre le curve di Prima di domani e Tg2 Post.

Prime time con la curva blu di Rai1 che parte al comando con il musicale The voice senior poco sopra la linea del 20% di share. Segue attorno al 19% la curva arancione di Ciao Darwin. Terza piazza per sempre l’ottima curva gialla di Rete 4 con Quarto grado. Abbiamo poi attorno al 6% di share la curva del varietà di La7 Propaganda live.

Seconda serata con la curva del finale di Voice senior che tocca la linea del 25% di share, mentre poi a seguire, in solitaria, la curva di Ciao Darwin tocca il 29% di share. In sovrapposizione (21:41-24:16) abbiamo The voice senior al 21.49% di share e 3.555.867 telespettatori e Ciao Darwin il 18,94% di share e 3.133.126 telespettatori.