Analisi Auditel della serata di venerdì 12 aprile 2024

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca il 7% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 5% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu della prima rete Rai con il gioco a premi Affari tuoi, curva che parte dl 20% e arriva a sfiorare la linea del 35% di share. Segue nella corsia che va dal 15 al 20% di share la curva arancione di Striscia la notizia. Abbiamo poi il consueto terzetto delle tre sorelle, Rai3, La7 e Italia 1 nella corsia che va dal 5 al 10% di share. Ultime come sempre le curve di Rai2 e di Rete 4.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando con l’ottimo esordio dello spettacolo musicale The voice generations, curva questa che scorre fra il 20 ed il 25% di share per poi chiudere al 29%. Segue la curva arancione di Canale 5 fra il 15 ed il 20% di share con la telenovela Terra amara. Sempre bene la curva gialla di Quarto grado che presidia agevolmente il terzo gradino del podio attorno al 10% per poi arrivare al 14% di share in seconda serata.