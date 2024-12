Analisi Auditel della serata di sabato 7 dicembre 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

Oggi l’analisi della serata televisiva con l’andamento minuto per minuto degli ascolti di ieri sera parte doverosamente alle ore 17, quarantacinque minuti prima del collegamento in diretta con il Teatro alla Scala di Milano per la diretta della Prima del teatro milanese. L’opera scelta è stata La forza del destino su musiche di Giuseppe Verdi, con la telecronaca di Bruno Vespa e Milly Carlucci. Vediamo alle 17 la curva arancione di Verissimo al comando nei pressi della linea del 20% di share, con la curva blu delle prime battute dell’Opera di Verdi sulla linea del 15% di share.

Poi la curva di Rai1 lentamente scende sulla linea del 10% di share, superata dalla curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali che arriva al 15%, mentre la curva arancione della Ruota della fortuna si posiziona fin verso il 27% di share. Ottima comunque la performance della Prima della Scala nei target pregiati degli Universitari e della Classe socio economica AA dove arriva al 18% di share di media, con punte attorno al 25% di share.

Alle 20 vediamo la curva arancione del Tg5 che tocca il 30% di share, con la curva blu della Prima della Scala su Rai1 che si posiziona sulla linea del 10% di share e quella del Tg La7 al 9%. Poi sale la curva blu di Rai1 alle ore 21 con il Tg1 Flash, per poi scendere al 7% nell’ultimo atto de La forza del destino. Nel frattempo la curva arancione di Canale 5 scorre nella corsia fra il 20 ed il 25% di share con l’ennesima replica dello spettacolo musicale con protagonisti i tre ragazzi del Volo e con tutte le altre reti nei pressi del 5% e più sotto, compresa la curva blu del film di Rai1 Cyrano.