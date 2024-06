Analisi Auditel della serata di sabato 29 giugno 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

Oggi dobbiamo iniziare per forza la nostra analisi Auditel delle curve share minuto per minuto dalle ore 18, visto che a quell’ora iniziava la partita di calcio Italia-Svizzera, valevole come ottavo di finale dei Campionati europei di calcio. Vediamo infatti la curva blu di Rai1, rete che trasmetteva questo match, inerpicarsi fino a sfondare il muro del 60% di share e toccare il suo apice del 68% alla fine del primo tempo.

Poi nel secondo tempo iniziato attorno alle ore 19, complice anche il fisiologico aumento della platea televisiva, la curva blu di Rai1 cala fino a posizionarsi piuttosto stabile poco sopra la linea del 60% di share. Picco in valori assoluti alle ore 19:36 con 11.423.520 telespettatori. Fra le altre curve affiorano in questo lasso di tempo quelle di Canale 5 e subito sotto di Rai3. Terminata Italia-Svizzera di calcio, la linea blu del Tg1 delle ore 20 scorre a metà strada nella corsia che va dal 30 a 40% di share, con quella del Tg5 attorno al 15%.

C’è poi Notti europee con la curva blu di Rai1 che resta leader ma scorre calante da 30% in giù. Quindi in prime time la curva di Rai1 cala al di sotto della linea del 10% con il film I ribelli del weekend, superata dalla curva arancione di Canale 5 con l’intramontabile Show dei record di Gerry Scoti, che chiude toccando il 13% di share. Tutte le altre curve sono sotto.

Curve valori assoluti

Curve share