Analisi Auditel della serata di sabato 24 settembre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta nettamente dalla curva blu del Tg1 al 30% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 20% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 tocca il 9% di share.

Nel territorio dell’access time vince la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti che prevale fra il 20 ed il 25% di share, mentre la curva arancione di Paperissima sprint scorre fra il 15 ed il 19% di share. Seguono tutte le altre curve nei pressi della soglia del 5% di share, con

Prima serata con la curva arancione di Canale 5 al comando fra il 25 ed il 30% di share con lo spettacolo di varietà Tu si que vales. Segue nel corridoio che va dal 15 al 20% di share, con picco al 24% di share la curva blu dello spettacolo musicale Arena 60 70 80 e 90. Buona terza la curva rossa di Rai2 che trasmetteva il telefilm SWAT.

Seconda serata con la curva arancione del programma di varietà Tu si que vales che tocca il 35% di share nei tre quarti d’ora di corsa solitaria, mentre la curva blu di Rai1 segue attorno al 10% di share con Techetechetè speciale Ballando con le stelle.