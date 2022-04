Analisi Auditel della serata di sabato 23 aprile 2022

Nel sabato dal profumo del week end lungo in vista della festa del 25 aprile di lunedì è sempre Amici di Maria De Filippi a primeggiare piuttosto nettamente, ma con Ulisse che ha proposto sulla Rete 1 una puntata rieditata sulla Regina Elisabetta II d’Inghilterra a ridurre le distanze rispetto alla settimana precedente. Poco da dire sul resto delle proposte televisive del sabato sera, tranne Le parole di Rai3 che riescono a sfondare la linea del 5% di share.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 19% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la medesima soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con Soliti ignoti, curva questa che scorre fra il 20 ed il 24% di share, mentre la curva arancione di Striscia la notizia si posiziona nel corridoio che va dal 15 al 20% di share. Segue la curva azzurra di Italia 1 al 6% quindi si porta al terzo posto la curva verde della Rete 3 con il varietà Le parole che sfonda il muro dl 5% di share.

La prima serata vede in testa la curva arancione di Canale 5 con lo spettacolo musicale Amici di Maria De Filippi che vola dal 21% iniziale fino al 35% di fine emissione. La curva blu di Rai1 si posiziona in crescita fra il 15% iniziale e fino al 20% di share con la riedizione della puntata di Ulisse già andata in onda sulla Regina Elisabetta II. Mix di curve dal 5% in giù con la curva blu di Rai1 che mantiene il secondo posto anche in seconda serata con il varietà Ciao maschio.