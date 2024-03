Analisi Auditel della serata di sabato 16 marzo 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 28% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca il 6% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 4% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu del gioco a premi Affari tuoi che scorre fra il 25 ed il 35% di share, con picco assoluto del prime time di 6.882.000 telespettatori alle ore 21:35. Record stagionale in share con il 30,95% e 5.852.000 spettatori per il game condotto da Amadeus. Segue la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia sulla linea del 15% di share e fino al 16% Abbiamo poi le curve di In altre parole e NCIS che seguono poco sopra la soglia del 5% di share, senza la sorella Rai3 orfana di Un posto al sole.

Prime time con la curva arancione di Canale 5 nettamente al comando con l’ultima emissione stagionale del varietà C’è posta per te, curva questa che scorre fra il 25 ed il 38% di share. Il people show di Maria De Filippi chiude la ventisettesima edizione con una media del 30.15% di share pari a 4 milioni 550 mila telespettatori, media che risulta la più alta dal 2009 ad oggi. Abbiamo poi la curva blu dello Speciale Eredità fra il 15 ed il 20% di share. Le altre curve ammassate nei pressi della linea del 5% di share.

Seconda serata poi l’ottimo dato dei I vinili di… Fasma con la curva blu di Rai1 che scorre stabile poco sopra la linea del 10% di share.