Analisi Auditel della serata di sabato 14 dicembre 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 26% di share, con la curva arancione del Tg5 che scorre sulla linea del 20% di share o poco sopra. Segue fin verso il 7% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 5%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con lo spettacolo di varietà Ballando tutti in pista, curva questa che scorre fra il 20 ed il 25% di share. Segue crescente fra il 15 ed il 18% di share la curva arancione di Striscia la notizia, mentre appaiono appaiate le curve di Italia 1 e di La7 con il telefilm NCIS ed il varietà In altre parole. Per la verità il telefilm di Italia 1 precede di un soffio la curva nera di La7. Tutte le altre curve sono al di sotto della linea del 5% di share.

Prime time con la curva blu di Rai1 nettamente al comando con lo show del sabato sera Ballando con le stelle, curva questa che scorre nella corsia che va dal 25 al 30% di share. Notare che dopo che è ritornato Mariotto, in mezzo milione di telespettatori se ne sono andati a dormire….più sereni. Segue poco sotto la linea del 15% di share la curva arancione di Canale 5 con l’ennesima replica delle canzoni dei tre ragazzi nati a Ti lascio una canzone del Volo. Tutte le altre curve sono dal 5% in giù, con quella nera del varietà di La7 In altre parole che precede di un soffio le altre.

Seconda serata con il picco finale al 40% di share dello show del sabato sera di Rai1 Ballando con le stelle e con la curva arancione di Canale 5 che segue poco sotto la linea del 10% con la lunghissima edizione del Tg5 Notte.