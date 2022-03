Analisi Auditel della serata di sabato 12 marzo 2022

C’è posta per te 2022 chiude la sua cavalcata televisiva vincendo nettamente la serata e con la curva blu di Affari tuoi formato famiglia che risulta essere saldamente la seconda proposta televisiva del sabato sera preferita dagli italiani davanti al piccolo schermo.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 7% di share.

L’access time vede un testa a testa fra le curve di Affari tuoi family e Striscia la notizia, con la curva arancione del tg satirico di Canale 5 che chiude in testa al 20% di share. Mix di curve a seguire nei pressi della linea del 5% di share, con quella verde del varietà di Rai3 Le parole che poi si stacca dalle altre toccando poi, strada facendo, il 7% di share.

La prima serata vede in testa la curva arancione di Canale 5 con l’ultima puntata del varietà C’è posta per te fra il 20 ed il 25% di share e con la curva blu di Affari tuoi formato famiglia che scorre poco sopra la linea del 15% di share (va detto che Rai1 accusa un calo da switch-off dell’1,5% sia in prime time che nell’intera giornata). Nel corso della serata la curva arancione di C’è posta per te tocca il 30% per poi toccare il 45% a fine puntata, mentre la curva blu di Affari tuoi celebrity scende nel corridoio che va dal 10 al 15% di share, con la curva gialla del film di Rete 4 Spectre che affiora sulle altre chiudendo al 7% di share. C’è posta per te 2022 chiude con una media di 5.2430.000 telespettatori ed il 28,48% di share, un gradino sotto rispetto alla media del 2021 che è stata del 29,43% di share e 6.303.000 telespettatori (ma con una platea più ampia). Risultato straordinario anche quello di quest’anno per Maria De Filippi e il suo programma più celebre.