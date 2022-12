Analisi Auditel della serata di mercoledì 7 dicembre 2022

Partiamo oggi con le nostre curve dello share minuto per minuto, dato l’evento della Prima della Scala in diretta su Rai1 dalle 17:45 e con la curva arancione di Canale 5 che si porta al comando con Pomeriggio 5 sulla linea del 20% di share e con la curva blu di Rai1 con le prime battute del Boris Godunov attorno al 17% di share. Poi la curva blu della diretta dalla Scala di Milano di Rai1 cala fin sotto la linea del 10% di share e con la curva verde di Rai3 che si porta ben oltre la linea del 15% di share con Tg3 e Tg Regione. In questo quadro la curva arancione di Canale 5 vola al comando con Caduta libera nella corsia che va dal 20 al 25% di share. Sale la curva di Rai1 durante l’intervallo dell’opera con il Tg1 al 14% di share, mentre il Tg5 vola al 28% di share e il Tg La7 al 9% di share.

Nel territorio dell’access time prevale la curva di Canale 5 con Striscia la notizia che scorre fin verso il 25% di share e la curva di Rai1 con il Boris Godunov che scende al 6% di share, salendo poi al 10% durante le interviste finali di Bruno Vespa e Milly Carlucci.

Prima serata con la curva arancione di Canale 5 nettamente al comando sulla linea del 20% di share con il film Incastrati e con la curva verde di Chi l’ha visto che è nettamente seconda attorno al 14% e poi fin verso il 18% in seconda serata quando agguanta la prima posizione. Segue poi la curva del film di Rai1 con La leggenda di un portiere che chiude all’11% di share, mentre la prima puntata del varietà di Rai2 Mi casa es tu casa parte attorno al 6% di share per poi cedere un punto o poco più strada facendo e con Bar stella che sale fin verso il 7% di share finale. La curva verde di Rai3 resta però in testa con Linea notte toccando l’11% di share.