Analisi Auditel della serata di mercoledì 24 gennaio 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 ferma all’8% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 5% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu del gioco a premi Affari tuoi che parte al 20% e chiude al 30% di share. Segue fra il 15 ed il 20% di share la curva arancione di Striscia la notizia, quindi ecco le tre sorelle che seguono: La7, Rai3 e Italia 1. Sempre male la curva gialla di Prima di domani.

Prime time con la curva arancione di Canale 5 che scorre al comando sulla linea del 15% di share con la fiction I fantastici 5. Abbiamo poi appaiate nel corridoio che va dal 10 al 15% di share le curve di Rai1 con il film Quando Hitler rubò il coniglio rosa e Rai3 con il solito Chi l’ha visto. Quarta piazza per la curva di Italia 1 con il film Safe. Pareggio per le curve di Rete 4 con Fuori dal coro e di La7 con Una giornata particolare. Ultima la curva rossa di Rai2 con The swarm.

Seconda serata poi con la curva gialla di Rete 4 con il finale di Fuori dal coro in testa, seguono tutte le altre.