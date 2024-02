Analisi Auditel della serata di mercoledì 21 febbraio 2024

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca il 7% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 5% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu del gioco a premi Affari tuoi che scorre fra il 20 ed il 32% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con il varietà Striscia la notizia fra il 14 d il 17% di share. Abbiamo poi il consueto terzetto di curve che segue di Un posto al sole. NCIS e Otto e mezzo. Sempre ultime le curve di Prima di domani e Tg2 Post.

Prime time con la curva arancione di Canale 5 al comando con il varietà Grande fratello, curva questa che scorre dapprima sulla linea del 15% e poi sempre più in alto, fino ai picchi della seconda serata. Seguono quasi appaiate le curve di Rai1 con Perchè Sanremo è Sanremo e di Rai3 con Chi l’ha visto, quest’ultima che si prende un po’ del pubblico insoddisfatto della proposta della Rete 1 Abbiamo poi la curva azzurra di Italia 1 che scorre nei pressi della linea del 10% con il film Taken la vendetta. La curva rossa della messa in onda di Mare fuori 4 sulla tv di lineare, nello specifico su Rai2, raschia dapprima la linea del 5% di share, per poi chiudere verso la mezzanotte al 10%, grazie alla riduzione della platea totale,

Seconda serata dominata dalla curva arancione del varietà di Canale 5 Grande fratello che tocca la soglia del 30% di share e con la curva blu di Rai1 con il finale di Perchè Sanremo è Sanremo che arriva a toccare la linea del 15% di share.