Analisi Auditel della serata di mercoledì 20 marzo 2024

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca il 7% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 4% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu del gioco a premi Affari tuoi che scorre fra il 20 ed il 34% di share, con picco assoluto del prime time di 7.135.000 telespettatori alle ore 21:34. Segue la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia sulla linea del 15% di share Abbiamo poi le curve delle tre sorelle, Rai3, La7 e Italia 1 fin verso il 9% e con le curve di Tg2 post e Stasera Italia ultime.

Prime time con le curve di Rai1, Canale 5 e Rai3 a braccetto nella corsia che va dal 10 al 15% di share. Poi in corso di serata vediamo la curva blu dell’ottimo docufilm dedicato al maestro Ennio Morricone che conquista il comando sfiorando la linea del 20% di share. Abbiamo poi nei pressi della linea del 15% o poco sopra le curve di Chi l’ha visto e di Michelle impossible. Quarta piazza per la curva rossa dell’originale televisivo Mare fuori che chiude al 9% di share.

Seconda serata poi con le curve di Canale 5 e Rai1 nella corsia dal 10 al 15% di share. Quindi a seguire sotto la linea del 10% le linee di Rete4, Rai3 e Italia 1. Ultime, sotto la linea del 5% di share le curve di Rai2 e La7.