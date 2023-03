Analisi Auditel della serata di mercoledì 15 marzo 2023

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 con la curva del Tg1 al comando fin verso la soglia del 24% di share, ma con la curva arancione del Tg5 subito sopra la soglia del 20%. La curva nera del Tg La7 si posiziona fin verso l’8% di share, più bassa quella rossa del Tg2.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu del gioco a premi di Rai1 Soliti ignoti il ritorno fra il 20 ed il 25% di share, con la curva arancione del varietà di Canale 5 Striscia la notizia sotto. Abbiamo poi la curva verde di Rai3 con Un posto sole, quella nera di Otto e mezzo e quella azzurra di NCIS che seguono poco sotto la linea del 10% di share.

Prime time con la curva di Canale 5 con il nuovo varietà La Tv dei 100 e uno che scorre al comando dapprima attorno al 17% di share, poi calante fin verso il 15%, in crescita fino in seconda serata quanto chiude al 17% di share. Rai1 spenta con un film accontenta il suo zoccolo duro di fans, scorrendo appena sotto la soglia dl 15% di share (a quando il monoscopio di mercoledì sera?). Abbiamo poi la curva verde di Rai3 che accoglie a braccia aperte i delusi di Rai1 (mandare a reti 1 e 3 unificate Chi l’ha visto di mercoledì, quando?) che parte attorno all’11% e chiude fin verso il 16%, Terza con i fans di Mare fuori la curva rossa di Rai2 che scorre a metà strada nel corridoio che va dal 5 al 10% di share, per poi chiudere in seconda serata all’11%.

Seconda serata poi con il finale del varietà La Tv dei 100 e 1 che chiude al 17% come ha iniziato, seguita dalla curva verde di Linea notte e da quella blu di Porta a porta.